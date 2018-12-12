«Волки всегда у нас воспринимались не врагом человека». Почитайте блог волка, пройдите его тропой и полюбите
«Не так страшен волк, как его малюют...». В Беларуси сделали из серых обитателей лесов настоящих медийных персон!
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ Александр Козорез.
Расскажите об интернет-проекте «Ваўкі».
Виктор Фенчук, кординатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Несколько лет назад, когда мы начинали программу мечения волков, и пометили пять волков в Беловежской пуще, у нас были исследователи, которые следили за ними. Мы смотрели по точкам, куда они ходят.
Люди проверяли, что волки едят, и получали очень много интересной информации. О том, чем и как живут волки в Беловежской пуще. И подумали, что эта информация будет интересна не только нам, исследователям, но и широкому спектру людей. Я думаю, что у каждого человека есть такой внутренний интерес к волку, на фоне страха, может быть даже, к волку.
И поэтому мы сделали такой специальный сайт vouk.by, на котором мы в популярной форме те результаты научных исследований представляем. И более того: не просто результаты.
Посетители сайта могут сами представить себя исследователями – пройти по точкам, как идут волки, что волки там делают, и почитать от имени волка такой блог волчий, познакомиться с его жизнью, проблемами, радостями, горестями.
Создание такого сайта стало возможным благодаря тем технологиям, которые мы используем. Мы метим волков специальными ошейниками. Ошейники посылают нам координаты о местонахождении волка – исследователи ходят, проверяют, что там произошло.
Ошейник работает 9 месяцев. И после 9 месяцев автоматически сбрасывается – здесь есть система. Потом мы его находим, обновляем батарею. И вот в этом году мы начинаем уже новый сезон в Беловежской пуще и на Полесье.
Как уговорить дикого волка надеть такой ошейник?
Виктор Фенчук:
Да, конечно, это непросто – поймать волка. И непросто его поймать так, чтобы он остался жив, здоров и счастливо убежал. Поэтому у нас есть специальные технологии – специальные капканы, которые обхватывают, но не травмируют лапу. У нас есть специальные процедуры, согласно которым волк обездвиживается.
Потом с ним проводятся все манипуляции, которые необходимы. Например, вешается ошейник. Берётся, например, генетический анализ шерсти. Потом ветеринар вкалывает специальный препарат, или антидот. И волк встаёт и убегает.
Зачем нужно создавать такой положительный образ волка? Ведь, волк – это опасный хищник, и существуют целые сезоны, когда ведётся их отстрел.
Виктор Фенчук:
Наверное, как ни какой другой вид, волк получил несправедливое отношение со стороны белорусского общества, в целом. Поэтому одна из целей этого проекта – в том числе, не только изучить волка, но и показать его людям. Потому что волк, действительно, не так страшен, как его малюют.
Вы сказали три ключевых слова, которые, в целом, характеризуют волка: хищник, опасный, ведётся отстрел. Всё это, действительно, касается волка. И если мы посмотрим, как люди к этому относятся: волк – это хищник, которого нужно бояться, с которым нужно бороться всеми возможными способами. Борешься – ты молодец! Не борешься – ты вызываешь удивление: почему ты хочешь его охранять? Но выходит, что наши предубеждения настолько сильны, что даже какие-то объективные события, происходящие с волком в нашей реальности в Беларуси, на фоне этих предубеждений раздуваются настолько, что превращаются в какие-то ажиотажные вещи.
Мы специально посмотрели в течение года, как, например, медиа-пространство освещает ситуации, связанные с волками. Мы увидели, что за последний год было порядка 200 различных сообщений про волка, из которых 80% с негативными заголовками: «Жители деревни не могут выйти из дома», «Завелась чупакабра», «Жители города закрывают собак – боятся выйти».
И начали проверять, что же, действительно, происходит. И оказалось, что в большинстве случаев за медийным освещением проблем, связанным с волком, не стоит проблем. А в некоторых случаях даже и волка не стоит: слонимская чупакабра оказалась собакой!
Александр Козорез, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:
Да. Волки всегда у нас воспринимались таким животным – по крайней мере, не врагом человека. И вот эта культура, которая стала навязываться по противодействию волку, начала развиваться во второй половине XIX века. Потому что проблема тогда, действительно, встала очень серьёзная: волк – очень пластичный хищник.
И в XIX веке в лесах питаться волку уже нечем было. Он начал, естественно, питаться за счёт сельскохозяйственных животных. И власти на тот момент просто вынуждены были как-то с ним бороться. И они очень сильно насаждали вот эту идею о том, что волк плохой. Хотя, крестьяне очень сильно сопротивлялись. И в итоге удалось этого добиться – привить какую-то боязнь, ненависть к волку.
Покидают ли волки территорию Беловежской пущи и Республики Беларусь, в целом?
Виктор Фенчук:
Мы проводим телеметрию волка – жителя Беловежской пущи (10 волков было помечено). Из этих десяти четыре покинули пределы Беловежской пущи. Два остались на территории Беларуси, один в Украину ушёл, а один ушёл в Польшу. Может быть, его дети уйдут и дальше, в сторону Германии. Это естественный механизм, который заложен в популяции.
Если быть откровенным, то из тех четырёх волков (а в Беловежской пуще охоты на волка нет), которые покинули Беловежскую пущу с нашими ошейниками, выжил только тот, который ушёл в Польшу. И украинский был убит, и два, которые остались у нас в Беларуси, тоже были убиты. Поэтому для многих волков, если им надо расселяться, вектор западный, к сожалению, – это наиболее безопасный.