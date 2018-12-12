«Волки всегда у нас воспринимались не врагом человека». Почитайте блог волка, пройдите его тропой и полюбите

«Не так страшен волк, как его малюют...». В Беларуси сделали из серых обитателей лесов настоящих медийных персон! Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ Александр Козорез.

Расскажите об интернет-проекте «Ваўкі». Виктор Фенчук, кординатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Несколько лет назад, когда мы начинали программу мечения волков, и пометили пять волков в Беловежской пуще, у нас были исследователи, которые следили за ними. Мы смотрели по точкам, куда они ходят. Люди проверяли, что волки едят, и получали очень много интересной информации. О том, чем и как живут волки в Беловежской пуще. И подумали, что эта информация будет интересна не только нам, исследователям, но и широкому спектру людей. Я думаю, что у каждого человека есть такой внутренний интерес к волку, на фоне страха, может быть даже, к волку.

И поэтому мы сделали такой специальный сайт vouk.by, на котором мы в популярной форме те результаты научных исследований представляем. И более того: не просто результаты. Посетители сайта могут сами представить себя исследователями – пройти по точкам, как идут волки, что волки там делают, и почитать от имени волка такой блог волчий, познакомиться с его жизнью, проблемами, радостями, горестями.

Создание такого сайта стало возможным благодаря тем технологиям, которые мы используем. Мы метим волков специальными ошейниками. Ошейники посылают нам координаты о местонахождении волка – исследователи ходят, проверяют, что там произошло. Ошейник работает 9 месяцев. И после 9 месяцев автоматически сбрасывается – здесь есть система. Потом мы его находим, обновляем батарею. И вот в этом году мы начинаем уже новый сезон в Беловежской пуще и на Полесье.

Как уговорить дикого волка надеть такой ошейник? Виктор Фенчук:

Да, конечно, это непросто – поймать волка. И непросто его поймать так, чтобы он остался жив, здоров и счастливо убежал. Поэтому у нас есть специальные технологии – специальные капканы, которые обхватывают, но не травмируют лапу. У нас есть специальные процедуры, согласно которым волк обездвиживается.

Потом с ним проводятся все манипуляции, которые необходимы. Например, вешается ошейник. Берётся, например, генетический анализ шерсти. Потом ветеринар вкалывает специальный препарат, или антидот. И волк встаёт и убегает.

Зачем нужно создавать такой положительный образ волка? Ведь, волк – это опасный хищник, и существуют целые сезоны, когда ведётся их отстрел. Виктор Фенчук:

Наверное, как ни какой другой вид, волк получил несправедливое отношение со стороны белорусского общества, в целом. Поэтому одна из целей этого проекта – в том числе, не только изучить волка, но и показать его людям. Потому что волк, действительно, не так страшен, как его малюют. Вы сказали три ключевых слова, которые, в целом, характеризуют волка: хищник, опасный, ведётся отстрел. Всё это, действительно, касается волка. И если мы посмотрим, как люди к этому относятся: волк – это хищник, которого нужно бояться, с которым нужно бороться всеми возможными способами. Борешься – ты молодец! Не борешься – ты вызываешь удивление: почему ты хочешь его охранять? Но выходит, что наши предубеждения настолько сильны, что даже какие-то объективные события, происходящие с волком в нашей реальности в Беларуси, на фоне этих предубеждений раздуваются настолько, что превращаются в какие-то ажиотажные вещи.

Мы специально посмотрели в течение года, как, например, медиа-пространство освещает ситуации, связанные с волками. Мы увидели, что за последний год было порядка 200 различных сообщений про волка, из которых 80% с негативными заголовками: «Жители деревни не могут выйти из дома», «Завелась чупакабра», «Жители города закрывают собак – боятся выйти». И начали проверять, что же, действительно, происходит. И оказалось, что в большинстве случаев за медийным освещением проблем, связанным с волком, не стоит проблем. А в некоторых случаях даже и волка не стоит: слонимская чупакабра оказалась собакой!