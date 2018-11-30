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Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске

30 ноября 2018 08:24
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Певица Алеся Боярских – заядлая собачница. Но по долгу артистической службы приходится довольно часто расставаться со своими пушистыми друзьями.

Алеся Боярских, певица:
Перед Новым годом очень много мероприятий и, к сожалению, за своими малышками я не успеваю смотреть. Получается, что сейчас на неделю улетаю в Москву и решила оставить их в гостинице.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-1

Людмилу здесь знает каждая собака: она – владелица частной гостиницы для животных. Уже более 10 лет женщина содержит у себя в зоо-отеле братьев наших меньших. Коты, собаки, попугаи, кролики – кто тут только не оставался на ночлег. Главное, что есть, где развернуться.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-4

Людмила Захаренко, владелица гостиницы для животных:
Это холл нашей гостиницы. Есть шесть комнат, в которых могут содержаться либо котики, либо собачки.

Соседствовать по этажу «звёздные» постояльцы Британия и Ева будут с задорным псом Роном и прожорливым котом Васькой.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-7

Людмила Захаренко:
Кормление у нас индивидуальное. Вы можете оставить памятку, как вы хотите, чтобы мы кормили, сколько раз в день, какую вкусняшку я могу ему предложить. Вот Васька любит влажный корм.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-10

Здесь всё, как у людей: при заселении заключается договор с владельцем животного и обязательно требуется наличие ветпаспорта. И только после хозяин может выказать свои пожелания по уходу.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-13

У Людмилы все на коротком поводке. Она на страже порядка и безопасности своих временных подопечных круглосуточно. Накормить, выгулять, причесать, провести банные процедуры – всё по индивидуальному расписанию. Для профилактики сюда заглядывает и ветеринар. Временную няню животные принимают моментально. Не удивительно, что она давно обзавелась пушистой клиентской базой.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-16

Людмила Захаренко:
Заниматься этим – это нужно очень любить животных. Новый год у нас уже полностью забронирован, все комнаты заняты.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-19

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-21

Периодическая дезинфекция, вентиляция, отопление помещения – условия содержания животных просты, но обязательны к выполнению. Срок проживания питомцев не ограничен, и этим фактом некоторые зоовладельцы злоупотребляют: когда заканчивается срок передержки, начинают тянуть кота за хвост. От этого только сами теряют в денежном плане – счётчик тикает. К слову, временные апартаменты хозяину четвероногого конкретно в этой гостинице обойдутся в 10 рублей за сутки.

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-24

Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске-26

Бывает, когда Вы отказываете клиентам?

Людмила Захаренко:
Да, конечно. Если это какая-то собака с улицы или если внешне видно, что нездоровая.

Бывало такое, что не возвращались за питомцем?

Людмила Захаренко:
Было несколько кошек. Одна из них живёт у меня.

# Домашние животные # Животные # Алеся Боярских # Фотофакт # Домашние животные

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