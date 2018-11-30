Где можно оставить своих питомцев во время отпуска? Показываем зоо-отель в Минске

Певица Алеся Боярских – заядлая собачница. Но по долгу артистической службы приходится довольно часто расставаться со своими пушистыми друзьями. Алеся Боярских, певица:

Перед Новым годом очень много мероприятий и, к сожалению, за своими малышками я не успеваю смотреть. Получается, что сейчас на неделю улетаю в Москву и решила оставить их в гостинице.

Людмилу здесь знает каждая собака: она – владелица частной гостиницы для животных. Уже более 10 лет женщина содержит у себя в зоо-отеле братьев наших меньших. Коты, собаки, попугаи, кролики – кто тут только не оставался на ночлег. Главное, что есть, где развернуться.

Людмила Захаренко, владелица гостиницы для животных:

Это холл нашей гостиницы. Есть шесть комнат, в которых могут содержаться либо котики, либо собачки. Соседствовать по этажу «звёздные» постояльцы Британия и Ева будут с задорным псом Роном и прожорливым котом Васькой.

Людмила Захаренко:

Кормление у нас индивидуальное. Вы можете оставить памятку, как вы хотите, чтобы мы кормили, сколько раз в день, какую вкусняшку я могу ему предложить. Вот Васька любит влажный корм.

Здесь всё, как у людей: при заселении заключается договор с владельцем животного и обязательно требуется наличие ветпаспорта. И только после хозяин может выказать свои пожелания по уходу.

У Людмилы все на коротком поводке. Она на страже порядка и безопасности своих временных подопечных круглосуточно. Накормить, выгулять, причесать, провести банные процедуры – всё по индивидуальному расписанию. Для профилактики сюда заглядывает и ветеринар. Временную няню животные принимают моментально. Не удивительно, что она давно обзавелась пушистой клиентской базой.

Людмила Захаренко:

Заниматься этим – это нужно очень любить животных. Новый год у нас уже полностью забронирован, все комнаты заняты.

Периодическая дезинфекция, вентиляция, отопление помещения – условия содержания животных просты, но обязательны к выполнению. Срок проживания питомцев не ограничен, и этим фактом некоторые зоовладельцы злоупотребляют: когда заканчивается срок передержки, начинают тянуть кота за хвост. От этого только сами теряют в денежном плане – счётчик тикает. К слову, временные апартаменты хозяину четвероногого конкретно в этой гостинице обойдутся в 10 рублей за сутки.