Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой

Кошмар на крыльях ночи! Кровожадные вампиры! Повелители тьмы! Как только не нарекает летучих мышей народный фольклор. Но мало кто знает, что эти безобидные для человека создания – ценный компонент природной экосистемы, так как уничтожают вредителей сельского и лесного хозяйства.

Поить из пипетки животное для Алексея – не впервой. Через профессиональные руки специалиста по летучим мышам прошло более сотни ночных обитателей, которых молодой человек выхаживал у себя дома. А совсем скоро, 1 декабря, распахнёт двери столичный Центр по спасению летучих мышей «Кажанаполіс». И этот крикливый самец отправится на зимовку в новый дом одним из первых.

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Летучие мыши не строят себе гнёзд и, соответственно, они выбирают для жизни либо для зимовки убежище человека. Иногда зимой просыпаются, вылетают на улицу и оказываются в бедственном положении. Их очень часто находят на снегу, их очень часто отбивают от ворон.

Экологи бьют тревогу: численность летучих мышей в мире сокращается! В Беларуси обитает 19 видов, 8 из них занесены в Красную Книгу. На зимовку в наших краях остаются двухцветный кожан, рыжая вечерница, поздний кожан и краснокнижный северный.

Но переждать холода с удобствами, как уже выяснилось, у них получается не всегда. Реабилитационный центр станет настоящим спасением. Залётных зверьков обязательно возьмут на контроль и обследуют.

Александра Ларченко, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:

Первое, что мы делаем, это взвешиваем и так проверяем, готовы ли к зимней спячке. У каждого есть индивидуальный показатель. Это животное весит почти 13 г – это значит, что нам нужно достаточно активно кормить, можно даже несколько дней, после этого он отправится в спячку.