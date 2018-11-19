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Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой

19 ноября 2018 08:39
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Кошмар на крыльях ночи! Кровожадные вампиры! Повелители тьмы! Как только не нарекает летучих мышей народный фольклор. Но мало кто знает, что эти безобидные для человека создания – ценный компонент природной экосистемы, так как уничтожают вредителей сельского и лесного хозяйства.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-1

Поить из пипетки животное для Алексея – не впервой. Через профессиональные руки специалиста по летучим мышам прошло более сотни ночных обитателей, которых молодой человек выхаживал у себя дома. А совсем скоро, 1 декабря, распахнёт двери столичный Центр по спасению летучих мышей «Кажанаполіс». И этот крикливый самец отправится на зимовку в новый дом одним из первых.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-4

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-6

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Летучие мыши не строят себе гнёзд и, соответственно, они выбирают для жизни либо для зимовки убежище человека. Иногда зимой просыпаются, вылетают на улицу и оказываются в бедственном положении. Их очень часто находят на снегу, их очень часто отбивают от ворон.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-9

Экологи бьют тревогу: численность летучих мышей в мире сокращается! В Беларуси обитает 19 видов, 8 из них занесены в Красную Книгу. На зимовку в наших краях остаются двухцветный кожан, рыжая вечерница, поздний кожан и краснокнижный северный.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-12

Но переждать холода с удобствами, как уже выяснилось, у них получается не всегда. Реабилитационный центр станет настоящим спасением. Залётных зверьков обязательно возьмут на контроль и обследуют.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-15

Александра Ларченко, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Первое, что мы делаем, это взвешиваем и так проверяем, готовы ли к зимней спячке. У каждого есть индивидуальный показатель. Это животное весит почти 13 г это значит, что нам нужно достаточно активно кормить, можно даже несколько дней, после этого он отправится в спячку.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-18

Отсыпаются рукокрылые в специальных холодильниках. Комфортные условия им создаёт температура от 0 до 5 градусов и высокая влажность – персональный релакс без внешних раздражителей. Теперь и вы знаете, куда определить нуждающегося в защите летучего зверька.

Отсыпаются в специальных холодильниках. Как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой-21

# Животные # Животные # Алексей Шпак # Александра Ларченко # Фотофакт # Экология

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