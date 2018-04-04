Чем можно заразиться от домашних животных? Разбираемся со специалистом

Домашних кошек и собак мы часто воспринимаем как членов семьи: без опаски гладим, целуем в носик и бережно укладываем в ноги. Однако, кроме радости и нежности, эти милые мордашки могут «подарить» человеку множество заболеваний. Самым опасным принято считать бешенство. Носителя этой коварной болезни неминуемо ждёт летальный исход, если вовремя не принять соответствующие меры.

Наталия Стеценко, ветеринарный врач-терапевт:

По законодательству Республики Беларусь вакцинируется каждое животное. Каждое, то есть, неважно: кот, собака, хорёк, выходит из дома или не выходит из дома. Передаётся болезнь от животного, которое больно бешенством, именно в стадию выделения вируса со слюной, при непосредственном контакте – то есть укус должен состояться. То есть, невозможно приобрести бешенство, сидя дома. Воздушно-капельным, принести на обуви, на куртке – это невозможно. «Хитроумный» вирус способен поработить рассудок как животного, так и человека, что делает его еще более вредоносным и пугающим. Различают две формы бешенства: тихая и буйная.

Наталия Стеценко:

В тихую животное меняет поведение в сторону чрезмерной ласковости. Цель одна – укусить жертву. Это цель вируса уже. Микроспория или как его называют в простонародье – стригущий лишай – заразное и «изобретательное» заболевание. Зачастую, его сложно опознать даже при помощи специального медицинского оборудования. Наталия Стеценко:

К нам приносят домашних животных, достаточно много, которые болеют. И вопрос «откуда заболело животное», если оно никуда не выходило. А считается, у большинства людей, что именно животное является источником. Но так как болеет и человек, и животное – получается ситуация обратная: животное, которое сидит дома, оно, как раз-таки, заболевает от человека. Вот у собак, как правило, сразу же появляются безволосые участки. Чего нет у кошек совершенно. И может, в принципе, не быть, долгое время.

Бытует мнение, что беременным женщинам лучше держаться подальше от кошек, которые чаще других животных страдают таким паразитарным недугом как токсоплазмоз. Развенчиваем мифы! Наталия Стеценко:

Животное, которое не выходит из дома, опять же, если оно ест промышленные корма, оно не заболевает токсоплазмозом. Человек заболевает в разы чаще. Почему? Потому что заболевание (на сегодняшний день уже установлено), что, как правило, передаётся с водой, с молоком и номер один на самом деле – мясо не прожаренное. Но вы не заболеете от своей кошки, с которой вы давным-давно живёте, и в момент беременности от неё избавляться не нужно. То есть, все контакты, которые могли, они уже состоялись.

Но самая распространённая проблема, с которой сегодня постоянно сталкиваются и люди, и животные – гельминт – или глисты. Их ваш питомец может «подхватить» даже не выходя на улицу. Наталия Стеценко:

Мы приносим с собой на обуви, в первую очередь. То есть, всё равно нет этой изоляции, да, что она живёт там в стерильном мире. То есть, на себе приносим всё это. Это в дом. На улице, соответственно, они что-то подбирают – яйца могут быть повсюду. У Алёны большая семья: родители, муж, маленький сын Рома и две кошки – Мурка и Бася. Будучи на последних месяцах беременности, девушка не побоялась приютить бездомную Басю. Ответственность и грамотный подход к здоровью животных стали разумным вложением. Кошка пышет здоровьем, а хозяева купаются в любви.