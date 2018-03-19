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«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак

19 марта 2018 07:16
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Наталья и Виталий заядлые собачники, у них живёт два очаровательных мопса, которые, как и все питомцы, любят лакомиться чем-то вкусным. Как известно, человеческие сладости четвероногим вредны, вот и придумала пара создавать оригинальные собачьи десерты, чтобы радовать своих питомцев.

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -1

Виталий Павлоградский, создатель проекта по изготовлению десертов для собак:
Мы используем только натуральные ингредиенты. Состав наших десертов согласован с ветеринарами. Все продукты, которые мы используем, сертифицированы, и мы стараемся по-максимуму исключить все возможные аллергены. Мы не используем глютен, не добавляем сахар, соль и другие потенциально вредные ингредиенты.

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -4

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -6

Молодые люди научились выпекать собачьи печенья, капкейки, в планах – изготавливать и специальные торты. Рецептом одного из полезных лакомств поделится Наталия. 

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -9

Наталия Бублей, создатель проекта по изготовлению десертов для собак:
Сейчас мы приготовим домашнее печенье для собак. Понадобиться: индейка, шпинат, тыква, яйцо, ржаная мука, овсяные хлопья и ржаные отруби.

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -12

«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак -14

Как приготовить полезное печенье для собак? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Домашние животные # Фотофакт # Животные # Рецепты # Виталий Павлоградский

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