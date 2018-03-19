«Состав наших десертов согласован с ветеринарами». Пошаговый рецепт печенья для собак

Наталья и Виталий заядлые собачники, у них живёт два очаровательных мопса, которые, как и все питомцы, любят лакомиться чем-то вкусным. Как известно, человеческие сладости четвероногим вредны, вот и придумала пара создавать оригинальные собачьи десерты, чтобы радовать своих питомцев.

Виталий Павлоградский, создатель проекта по изготовлению десертов для собак:

Мы используем только натуральные ингредиенты. Состав наших десертов согласован с ветеринарами. Все продукты, которые мы используем, сертифицированы, и мы стараемся по-максимуму исключить все возможные аллергены. Мы не используем глютен, не добавляем сахар, соль и другие потенциально вредные ингредиенты.

Молодые люди научились выпекать собачьи печенья, капкейки, в планах – изготавливать и специальные торты. Рецептом одного из полезных лакомств поделится Наталия.

Наталия Бублей, создатель проекта по изготовлению десертов для собак:

Сейчас мы приготовим домашнее печенье для собак. Понадобиться: индейка, шпинат, тыква, яйцо, ржаная мука, овсяные хлопья и ржаные отруби.