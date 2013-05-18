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В Бресте установили видеокамеру в гнезде птицы пустельги

18 мая 2013 14:42
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Новости Беларуси. Жизнь птиц онлайн. На одном из жилых домов Бреста установили видеокамеру для наблюдения за пустельгой. Эта птица занесена в Красную книгу Беларуси и зачастую гнездуется рядом с жилищем человека.

Камера позволяет увидеть, как птаха выводит птенцов. Видеокадры выложены на белорусский сайт. В прошлом году за таинством появления потомства  следили интернет-пользователи более ста  стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Минич, активист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Это единственная птица в Беларуси, в гнезде которой установлена камера и из гнезда которой ведется трансляция. В прошлом году также делали трансляцию из гнезда пустельги в Гродно. По техническим причинам в этом году удалось это сделать только в Бресте.

# Интернет # Видеофакт # Животные # Птицы Беларуси

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