В Бресте установили видеокамеру в гнезде птицы пустельги

Новости Беларуси. Жизнь птиц онлайн. На одном из жилых домов Бреста установили видеокамеру для наблюдения за пустельгой. Эта птица занесена в Красную книгу Беларуси и зачастую гнездуется рядом с жилищем человека.

Камера позволяет увидеть, как птаха выводит птенцов. Видеокадры выложены на белорусский сайт. В прошлом году за таинством появления потомства следили интернет-пользователи более ста стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Минич, активист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Это единственная птица в Беларуси, в гнезде которой установлена камера и из гнезда которой ведется трансляция. В прошлом году также делали трансляцию из гнезда пустельги в Гродно. По техническим причинам в этом году удалось это сделать только в Бресте.