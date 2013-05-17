На городской стадион в Полоцке забрел лось

Новости Беларуси. Лось в городе! Необычную картину сегодня наблюдали жители Полоцка. На городской стадион забрел лесной гость.

Молодое животное провело на спортивной арене несколько часов. Все это время там не прекращался тренировочный процесс. Лось же мирно лежал в тени, вел себя спокойно.

Как шутят местные работники, общественный порядок не нарушал. Несколько раз он прохаживался вдоль забора, как бы позируя нашей камере, но затем вновь ложился на свое место.

Экзотический визит прервали специалисты. Представители природоохраны и ветеринары долго решали, что делать с лесным гостем. Обычно в подобных ситуациях животное усыпляют и перевозят в среду обитания, но на этот раз на лося просто набросили сеть и отвели в лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Лукьянович, начальник полоцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

В настоящий момент лосята вступают во взрослую жизнь. Мамки их отгоняют от себя, и они начинают жить самостоятельно. На данный момент этот лосенок, скорее всего, отбился случайно и по речке Полота попал в город ввиду своей неопытности.