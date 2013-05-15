Возвращение чупакабры: в Брестской области неизвестный хищник нападает на домашних животных

Новости Беларуси. Хозяева частных подворий в Брестской области принимают меры для сохранения жизни домашних животных — в регионе промышляет неизвестный хищник. В одной только деревне Зёлово Дрогичинского района зверь загрыз более десятка животных. Его не останавливают ни заборы, ни укрепленные двери. Местные жители боятся повторения ночной охоты. Говорят, страшно не только за животных, но и за свою жизнь.

Уже несколько дней среди жителей деревни Зёлово Дрогичинского района самая обсуждаемая тема — ночные нападения неизвестного животного. От его когтей и зубов погибли несколько коз, индюшка и кролик. Минувшей ночью хищник тоже охотился на частных подворьях. Местные жители признаются: с наступлением темноты всерьез опасаются выходить на улицу.

Местная жительница:

Раньше я ничего не боялась. Ходила в любое время: и в 12, и в час ночи. А сейчас, когда это случилось, жутковато.

С опаской выходит во двор после захода солнца и Светлана Лысикова. Женщина оставила хозяйство без присмотра всего на одну ночь. По возвращению домой - не досчиталась козы и двух козлят.

Светлана Лысикова:

Было прорыто. Был подкоп и видны следы: вот был покусан забор. Мы нашли клочок шерсти и следы. Они какие-то великоватые были. Может я ни так померила, но мне сказали, что крупные следы.

Орудовал хищник и в Брестском районе. В начале мая зверь устроил настоящий погром в деревне Задворцы. Погибли более 20 кроликов и несколько котов.

Иван Бородецкий, директор Дрогичинского охотничьего хозяйства:

Все подозрения падали именно на хищников. Но в итоге выяснялось, что явно не волчьи повадки. Скорее всего, это бродячая собака. Егерю дано указание по нашей линии, что бы сделал «засидку» со стороны леса, именно с той стороны, откуда приходит неизвестный зверь. Я думаю, в ближайшее время эту проблему разрешим.

Выяснять, что это за зверь и заниматься его отловом, еще предстоит специалистам. Собранные следы планируется отправить на экспертизу. А до тех пор местным жителям остается только строить догадки и надежнее запирать животных на ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.