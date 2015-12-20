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В Беларуси увеличивают поголовье благородного оленя

20 декабря 2015 11:16
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Новости Беларуси. В Беларуси активно увеличивают поголовье благородного оленя. В страну завезли 115 особей.  Половину из них разместили в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие полгода животные проживут под пристальным присмотром. На этих оленей у специалистов большие виды –  в вольере они должны заложить основу новой популяции в дикой природе.

Сергей Марченко, председатель Гомельской областной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:
В те же 60-е годы олень на Гомельщине присутствовал. И в большом количестве. Мы сейчас возрождаем это стадо. В Калинковичском районе мы планируем создать огромный вольер более 2 тысячи гектаров, чтобы создать огромное стадо. В ближайшем будущем, через 2-3 года, тех оленей, которые мы вырастим сами, будем распределять по хозяйствам Беларуси. 

# Человек и животные # Животные # Сергей Марченко

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