В Беларуси увеличивают поголовье благородного оленя

Новости Беларуси. В Беларуси активно увеличивают поголовье благородного оленя. В страну завезли 115 особей. Половину из них разместили в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие полгода животные проживут под пристальным присмотром. На этих оленей у специалистов большие виды – в вольере они должны заложить основу новой популяции в дикой природе.

Сергей Марченко, председатель Гомельской областной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:

В те же 60-е годы олень на Гомельщине присутствовал. И в большом количестве. Мы сейчас возрождаем это стадо. В Калинковичском районе мы планируем создать огромный вольер более 2 тысячи гектаров, чтобы создать огромное стадо. В ближайшем будущем, через 2-3 года, тех оленей, которые мы вырастим сами, будем распределять по хозяйствам Беларуси.