Эту черно-белую утку узнают по большой голове, короткому клюву, звонкому голосу и свисту хлопающих крыльев. Она строит гнездо не на земле, а занимает дупла старых деревьев вдоль озер, рек и лесных водоемов. Ныряет на глубину более 4 метров и питается водными беспозвоночными. Да, и фамилия известного русского писателя также произошла от названия этой утки.

Гоголь обыкновенный стал птицей 2016 года, обогнав ласточку-береговушку и грача!

Почетная номинация присуждается пернатым с 2000 года общественной организацией «Ахова птушак бацькаушчыны». Привлечь внимание белорусов к проблеме сохранения природы и птиц – основная цель национальной компании. Титул уже доставался белому аисту, иволге, городской ласточке, соловью, кукушке. Вот и ушастой сове через месяц придется передать пальму первенства гоголю обыкновенному.

Однако нехватка дуплянок – актуальная проблема для гоголя обыкновенного, ведь старых деревьев вдоль воды мало, они вырубаются. Оттого в течение года вместе будем решать «квартирный вопрос» для уток.

Мастер-классы, как построить дупло, будут проходить для всех желающих. Отдельное внимание компании «птица года» будет уделено охоте на водоплавающих. Гоголь не охотничий вид уток, но часто страдает из-за безграмотности людей.

Важная тема – подкормка птиц с наступлением холодов и до оттепели. Конечно, голуби могут раздобыть себе пищу сами, а вот воробьинообразные нуждаются в помощи. Нежареные, несоленые семечки подсолнечника – универсальный вариант.

Нельзя кормить пернатых соленым: орехами, семечками, салом – это большая нагрузка на почки, а также просом, пшеном – они содержат ферменты, которые неблагоприятно влияют на здоровье птиц.

Интересно, что дятлы и синички будут вам благодарны за несоленое сало, а дрозды за рябину.

Делайте рацион разнообразным и мастерите кормушки! Кстати, в третьи выходные января пройдет традиционная акция «Птушки ля кармушки», где можно будет освоить hand-made.

От детских рисунков, информационных плакатов в метро до экскурсий в компании орнитологов по красотам Беларуси.

В честь птицы года запланирована увлекательная программа мероприятий. Гоголь обыкновенный, без преувеличения, станет «звездой» 2016!

Летом пройдет конкурс рисунков на асфальте, планируется выпуск монет и марок с изображением утки.

Кстати, выбирать птицу года вместе с «Ахова птушак Бацькаушчыны» может каждый. В январе на сайте организации стартует народное голосование, где можно не только выбрать номинанта, но и предложить свой вариант.

Сохраним нашу природу и сделаем ее еще краше и звонче!