Пополнение в Витебском зоопарке: новорожденным камерунским козам и яванским макакам предлагают выбрать имена всем миром!

Новости Беларуси. На рубеже уходящего года козы и наступающего – обезьяны в Витебском зоопарке появились на свет детеныши камерунских коз и яванских макак. Имя этой малышке из семейства парнокопытных еще не придумали. Но она настолько шустрая, что буквально летает по вольеру, рассказывают специалисты. Так что не исключено, что назовут ее Молнией. Тушуется лишь только при посторонних, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это прибавление в семье яванских макак. Люсю и Васю уже по праву можно назвать многодетными родителями. Этот малыш – третий. И снова мальчик. К слову, детеныша тоже еще не назвали. Специалисты зоопарка шутят: в процессе могут принять участие все горожане. Принимаются к рассмотрению даже самые затейливые.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Исходя из того, что у нас достаточное количество родилось детенышей, я считаю, что год был очень удачным. Хотя бы потому, что очень хороший знак: эстафета года козы была передана козленком детенышу обезьяны. Ну, будем надеяться, что все будет удачно. Во всяком случае, будет не хуже того, что у нас есть, в следующем году.

В этом году в Витебском зоопарке появились и другие новоселы. Пара верблюдов, лани. Вот-вот из карантина выведут на всеобщее обозрение журавля. Есть еще и канадские волки. Правда, к ним близко приближаться не советуют.