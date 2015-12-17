Щекастый хомяк, танцующий лемур и другие «Самые смешные фото диких животных» за 2015 год
Новости Великобритании. Всемирно известный фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс учредил специальную премию для своих коллег.
Пол Джойнсон-Хикс, основатель премии:
Премия «Самые смешные фото диких животных» позволяет нам полюбоваться весёлой стороной жизни диких животных и играет важную роль в повышении осведомлённости о фонде «Рождённые свободными», целью которого является спасение жизней, прекращение страданий и защита животных в естественной среде. Если кратко,
девиз конкурса – увидеть то, какими весёлыми могут быть эти волшебные существа, которых мы любим фотографировать и защищать.
Более 1500 фотографов из 52 стран мира представили свои самые интересные художественные фотографии больших и маленьких животных. В финал вышли 45 конкурсантов, сообщает Daily Mirror.
Первое место
Победителем стал Джулиан Рад, фотограф из Австрии, и его снимок со смешным маленьким рыжим хомячком.
В качестве приза он получил поездку на 7-дневное фотографическое сафари в южной Танзании, а также фотоаппарат Nikon D750.
Второе место
На втором месте оказался фотограф из Великобритании, Уильям Ричардсон, с фото оленя, жующего листья папоротника, за которое он получил фотоаппарат Nikon 1 AW1 kit.
Третье место
Третье место было присуждено Оливеру Драйку, британцу, живущему в Танзании, который получил Nikon COOLPIX P900 за фото гориллы, ковыряющейся в носу.
Всего 10 снимков получили высокую оценку судей,
включая ещё одно фото победителя Джулиана Рада с рыжей белкой, сфотографированной в полёте.
Меган Лоренц из Канады и Грэм Макджордж из США получили похвалу судей за фото сов: Меган за фото испуганной совы, а Грэм за фото сонной совы.
Фотограф из США Тони Дилгер и Элисон Буттиджиг из Финляндии, получили похвалу судей за фото обезьян, где на фото Элисон обезьяна танцевала, а на фото Тони – обезьянки обнимались.
Мохаммед Альнасер из Саудовской Аравии получил восторженную похвалу за фото ныряющего леопарда.
Юдзуру Масуда из Великобритании похвалили за фото застенчивого бурундука, а Марка Мола из Швейцарии – за фото бегемота, ругающегося с птицами.
Фото смеющегося тюленя и расправившей крылья птицы Джули Хант и Чарли Дэвидон из США также получили высокую оценку.
В жюри конкурса вошли основатель премии Пол Джойнсон-Хикс, комик Хью Дэннис, ведущая передач о дикой природе Кейт Хамбл, фотограф африканских пейзажей Том Саллэм, фотограф дикой природы Уилл Беррард Лукас, президент фонда «Рождённые свободными» в США Уилл Трэверс и редактор раздела «Путешествия» газеты Daily Telegraph Оливер Смит.
Хью Дэннис, комик:
Мне доставило огромное удовольствие судить первую премию «Самые смешные фото диких животных». Количество и качество снимков было просто фантастическое.
Финалисты должны быть очень горды собой, как и животные, которых они сфотографировали, просто за то, что они так смешно выглядят.
Перевод: Светлана Конашевская