Щекастый хомяк, танцующий лемур и другие «Самые смешные фото диких животных» за 2015 год

Новости Великобритании. Всемирно известный фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс учредил специальную премию для своих коллег. Пол Джойнсон-Хикс, основатель премии:

Премия «Самые смешные фото диких животных» позволяет нам полюбоваться весёлой стороной жизни диких животных и играет важную роль в повышении осведомлённости о фонде «Рождённые свободными», целью которого является спасение жизней, прекращение страданий и защита животных в естественной среде. Если кратко, девиз конкурса – увидеть то, какими весёлыми могут быть эти волшебные существа, которых мы любим фотографировать и защищать. Более 1500 фотографов из 52 стран мира представили свои самые интересные художественные фотографии больших и маленьких животных. В финал вышли 45 конкурсантов, сообщает Daily Mirror. Первое место Победителем стал Джулиан Рад, фотограф из Австрии, и его снимок со смешным маленьким рыжим хомячком.

В качестве приза он получил поездку на 7-дневное фотографическое сафари в южной Танзании, а также фотоаппарат Nikon D750. Второе место На втором месте оказался фотограф из Великобритании, Уильям Ричардсон, с фото оленя, жующего листья папоротника, за которое он получил фотоаппарат Nikon 1 AW1 kit.

Третье место Третье место было присуждено Оливеру Драйку, британцу, живущему в Танзании, который получил Nikon COOLPIX P900 за фото гориллы, ковыряющейся в носу.

Всего 10 снимков получили высокую оценку судей, включая ещё одно фото победителя Джулиана Рада с рыжей белкой, сфотографированной в полёте.

Меган Лоренц из Канады и Грэм Макджордж из США получили похвалу судей за фото сов: Меган за фото испуганной совы, а Грэм за фото сонной совы. Фотограф из США Тони Дилгер и Элисон Буттиджиг из Финляндии, получили похвалу судей за фото обезьян, где на фото Элисон обезьяна танцевала, а на фото Тони – обезьянки обнимались. Мохаммед Альнасер из Саудовской Аравии получил восторженную похвалу за фото ныряющего леопарда. Юдзуру Масуда из Великобритании похвалили за фото застенчивого бурундука, а Марка Мола из Швейцарии – за фото бегемота, ругающегося с птицами.

Фото смеющегося тюленя и расправившей крылья птицы Джули Хант и Чарли Дэвидон из США также получили высокую оценку.