Бесплатное приложение по поиску домашних животных разработали белорусские программисты. Как оно работает

Ни лают, ни кусают, но так часто пропадают. Организовать операцию по поиску домашних животных в «режиме онлайн» вызвались белорусские айтишники. Новое приложение «Petsi» позволяет найти четвероногого по всей стране всего в несколько кликов на смартфоне и абсолютно бесплатно.

Ксения Попова, автор проекта:

Я сама собачница, у меня две собаки, они обе чипированные, у них есть адрес и номер телефона на груди. Но я прекрасно понимаю, что в случае, если они потеряются, то мало кто осмелится подойти к животному посмотреть телефон, особенно к большой собаке. Поэтому идея помогать потерявшимся собакам возвращаться домой, буквально сфотографировав их, показалось нам очень хорошим решением.

Работа сервиса максимально проста. Устройте фотосессию для своего питомца, загрузите фото в приложение, внесите краткую информацию о себе. Таким образом, на платформе формируется база данных. В случае пропажи животного, алгоритм действий таков.

Ксения Попова:

Вот представьте, что вы увидели питомца, дальше вы фотографируете животное. Ваше местоположение, где вы находитесь, определится автоматически. Приложение ищет совпадения в базе потеряшек, и здесь сразу есть контактный телефон, вы кликаете, связываетесь с хозяином и говорите, что ваша собачка здесь.

Приложение появилось в сети всего три недели назад, но уже его скачали более 800 человек. К тому же, количество пользователей растет ежедневно. Вероника Юдина, аналитик проекта:

Больше 80% людей активно пользуются приложением, они регистрируются, заводят там своих питомцев и создают объявления. Буквально 56% найдено и 44% потеряшек.

Январский променад для крошки Пеппы в новинку. Страшно представить, что еще месяц назад ее жизнь висела на волоске. Брошенного щенка около метро обнаружила Анастасия. Визажист по профессии, волонтер по призванию – к судьбам братьев наших меньших неравнодушна с детства: одних выходила, другим помогла обрести дом. Недавно, воспользовавшись приложением, в рекордные сроки пристроила бездомного кота.

Анастасия Судзиловская, пользователь приложения:

Увидела кота 4 дня назад, он возле дома мяукал, начали звонить через 4-5 часов. Приложение в принципе перспективное, самое главное то, что оно быстрое.

Теперь и у Пеппы есть свое портфолио в приложении. Надеемся, в скором времени эта милая мордашка найдет семью и будет также задорно резвиться, как и эта сладкая парочка.

Хозяйки Триши и Зевса – опытные собачницы. Веб-новинку тестировали одни из первых.

Юлия Торсунова, пользователь приложения, кинолог:

Я как владелец собаки могу полезть и посмотреть ошейник и жетон у любого животного. Очень многие люди просто побояться подходить к собаке, а сфотографировать бегущую собаку или сидящего на лавке кота может практически каждый.

Евгения Пранко, пользователь приложения:

В интернете существует очень много разных групп. Проще, чтобы люди знали о существовании хотя бы одного приложения, в которое может зайти человек, просто выложить фотографию и разместить это объявление.