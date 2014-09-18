Теленок с тремя глазами родился в Индии

Новости Индии. Настоящее чудо произошло на днях в индийском штате Тамил-Наду.

В хозяйстве фермера Раджеша родился трехглазый теленок.

Мужчина уверен: это щедрый подарок богов, который непременно принесет удачу всей деревне (смотрите видео).

Фермер:

Это чудесный теленок, мы поклоняемся и молимся на него, как богу. Мы считаем, что этот теленок принесет удачу для нас и людям вокруг нас.

Жители со всей Индии вот уже который день стекаются в населенный пункт Колатур. Они готовы стоять часами в очереди, чтобы увидеть чудо своими глазами.



Шармила, местная жительница:

Этот теленок родился с третьим глазом, поэтому мы уверены, что он – Шива. Это наш бог с тремя глазами, родившийся в нашем селе. Мы приходим сюда, чтобы увидеть его и принять его благословение. И не только мы, но и жители всех близлежащих районов посещают это место. Это наш бог.

Напомним, минувшим летом в Китае произошло маленькое чудо.

В одном из зоопарков панда родила сразу троих детенышей. «Улыбка хризантемы» – так переводится имя мамы-панды – была очень слаба, чтобы заботиться о малышах, их поместили в инкубатор.

Специалисты заявляют, что рождение тройни у панды – новое чудо света. Увидеть новорожденных малышей вы можете здесь.