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Забавное видео: хозяева сняли, как лемур ест с помощью вилки

02 сентября 2014 11:01
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Новости мира. Ролик, опубликованный на YouTube несколько дней назад, способен поднять настроение и даже спасти от осенней депрессии.

Лемур явно пытается подрожать своим хозяевам. В одну лапу он взял вилку, правда, решил всего лишь на нее опереться. Лакомство очаровательное животное поедает второй лапкой.

Правда, умиляет не только процесс трапезы, но и взгляд, с которым зверек смотрит в камеру. Убедитесь сами – смотрите видео.

Напомним, минувшей весной 12-летний кошачий лемур по кличке Бейкили стал настоящей звездой Интернета.

Все произошло в Лондоне. Зверек похитил камеру у работника зоопарка и сделал несколько фотографий себя любимого. Подробности смотрите здесь!

# Видеосъемка # Животные

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