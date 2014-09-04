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Австралийцы нашли очень «мохнатого» барашка

04 сентября 2014 10:06
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Этому барашку породы меринос - шесть лет, и, похоже, что его никогда в жизни не стригли. Сколько на нём шерсти - неизвестно. Как предполагается, более 25 килограммов.

Это заблудшее животное обнаружила семейная пара фермеров из Австралии Питер и Нетти Хазель. Барашек бродил в сельской местности Тасмании, в 84 километрах от столицы штата, города Хобарт.

В ближайшие дни барашку планируют сделать стрижку. Пара надеется, что количество шерсти превысит 27 килограммов и побьёт предыдущий рекорд.

На сегодняшний день самым «мохнатым» считался баран из Новой Зеландии. Когда его обнаружили в 2004 году прячущимся в пещере, то он выглядел намного больше своих собратьев. Животное назвали Шрек. Он отбился от стада и шесть лет избегал стрижки.

Все 27 килограммов тончайшей шерсти Шрека тогда продали с аукциона, а вырученные деньги направили на благотворительность.

# Фотофакт # Животные # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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