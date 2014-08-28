Панда имитировала беременность ради еды и комфортных условий проживания

Новости Китая. Шестилетняя панда Ай Хин демонстрировала признаки, характерные беременности: у нее пропал аппетит, она стала меньше двигаться.

Специалисты заметили даже изменения гормонального фона. Сотрудники зверинца решили организовать прямую трансляцию родов. Но не тут то было.

Обследование показало, что панда всего-навсего притворилась беременной.

Со слов экспертов, ложные беременности у панд случаются и в дикой природе.

Но в неволе этим животным предоставляют особые условия: самок переводят в отдельное помещение с кондиционером. Более того, питаются они по особому меню: больше булочек, фруктов и бамбука.

Панды понимают это и пользуются своим «интересным» положением до тех пор, пока обман не раскроется.

После того, как сотрудники зверинца удостоверились в том, что Ай Хин не беременна, ей пришлось вернуться в общий вольер. А вот оборудование для онлайн-трансляции перенесли в помещение, в котором живет недавно родившая панда Мао-Мао.

Рождение панды – зрелище захватывающее. И несколько лет назад это доказали сотрудники американского зоопарка.

Они запечатлели рождение бамбукового мишки на веб-камеру и разместили в интернете. Наблюдать, как он растет, мог каждый желающий. Смотрите видео.