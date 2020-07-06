«Столкнулась с тем, когда кошку вместе с котятами били». Что грозит за жестокое обращение с животными

Одни спасают бездомных и брошенных кошек и собак – кормят, лечат, ищут новый дом, другие – применяют силу и наплевательски относятся к беззащитным. С приходом жары участились случаи, когда животных запирают в машине на солнцепеке, однако это еще полбеды. Зоозащитники рассказывают: в группе риска находятся беспризорные животные.

Татьяна Черкас, зооинженер, начальник участка №2 ГП «Фауна города» г. Минска:

Есть разные люди, есть же люди жестокие. Бывает подростки, которые социально сами не адаптированы в этой жизни, и вот отсюда все эти случаи. Естественно, если их на улице не будет, то у них не будет повода просто заниматься такими нехорошими делами. Совсем недавно в столице встретились представители разных зоозащитных организаций и обсудили новые способы спасения бездомных. Один из предложенных вариантов – метод ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в привычную среду обитания. При этом на ухо беспризорника помещается бирка о том, что животное не опасно для людей. Такая программа уже действует в некоторых странах Западной Европы, однако наши зоозащитники относятся к этой идее скептически.

Татьяна Черкас:

От того, что они стерилизованы, они не перестают быть разносчиками инфекционных заболеваний, которые передаются от животных к человеку, та же микроспория, глистные инвазии. Дети играют в песочнице. Кому-то это нравится, кому-то нет. 80% населения будет против, я уверена, и они, естественно, будут подбирать и нести их к нам сюда. И в результате у нас будет переполнено все.

Даже если животное не опасно для окружающих, появляется другая проблема: хвостатые так и норовят выбежать на проезжую часть, погреться под капотом автомобиля. Только в приют на Гурского за последний год привезли 860 сбитых и изувеченных животных. Четвероногие беспризорники также не прочь устроить жилище в подвале многоэтажного дома, что зачастую и становится поводом для их страданий. К примеру, Марине Бондарович однажды пришлось даже вступить в драку за право кошачьей семьи жить в подвале их дома.

Марина Бондарович, психолог:

Столкнулась я с тем, когда кошку вместе с котятами били, для меня это был нонсенс. Я не посмотрела, что я девочка, вышла из машины, и пришлось столкнуться людям с очень большим ураганом ненависти, потому что, имея дома вот такую прелесть, я никогда не дам в обиду живое существо.

За последние дни общественность потрясли два вопиющих случая, когда люди проявили жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Так, одна девушка заметила, что в запертой машине на улице Жудро находится хорек, которому плохо. Она позвонила спасателям, пришлось вскрывать машину и вызволять несчастного. Ветеринары диагностировали у хорька тепловой удар. А в Буда-Кошелевском районе женщина у мусорных баков зверски расправилась с кошкой. Местная милиция по данному факту проводит проверку. Впрочем, безнаказанным никто не останется: за жестокое обращение с хвостатыми живодера ждут общественные работы, штрафы и даже лишение свободы. Психологи рассказывают: такое поведение для человека не норма.

Марина Бондарович:

Всю злость, которая есть у слабого человека, недолюбленного, агрессивного, он выпускает на животных, потому что оно ответить не может. Для каждого человека есть свое животное и, глядя в эти глаза, я думаю, что перевернется любая душа.