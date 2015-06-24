Слепой терьер и его поводырь-бультерьер выжили во время бури благодаря дружбе
Новости Великобритании. Трогательную историю дружбы двух бездомных собак из графства Дарем рассказывает британское издание Metro.
Слепой джек-рассел-терьер Гленн и его друг и поводырь стаффордшский бультерьер Базз были подобраны зоозащитниками после бури в британском графстве Дарем. Они не расстаются ни на минуту.
Сью Билби, представитель собачьего приюта:
Базз – глаза и уши Гленна. Они всегда вместе. Иногда бывает так, что Гленн начинает есть не из своей миски, и тогда Базз носом подталкивает его к нужной. Как только их разлучают хотя бы на минуту, обе собаки начинают выть. Мы ищем людей, которые будут готовы взять их вместе. Если разлучить их, то жизнь Гленна и Базза превратится в пытку.
Эти фотографии на своих страницах разместили многие авторитетные издания. О дружбе Гленна и Базза поведали в рейтиноговых программах на телевидении. Представители приюта надеются, что благодаря огласке, четвероногие друзья в кратчайшие сроки найдут новый дом.
Минувшей весной мы рассказывали еще одну удивительную историю дружбы. В приюте для животных в графстве Хартфордшир (Великобритания) живет необычная собачья пара: маленький чихуахуа по кличке Дигби просто неразлучен с Неро, огромным неаполитанским мастиффом.
Дружба животных настолько сильная, что, по словам сотрудников приюта, продлится всю жизнь.
Больше фото здесь.
Анна Уайт, директор приюта:
Я никогда не встречала пару собак, которые были бы просто влюблены друг в друга. Нам будет невероятно сложно когда-нибудь их разлучить – они уже успели стать настоящими друзьями. Они все время проводят вместе. Так мило наблюдать, когда Дигби забирается на Неро и спит у него на спине. Неро не просто играет с этой крохой, он его действительно любит.