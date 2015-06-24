Слепой терьер и его поводырь-бультерьер выжили во время бури благодаря дружбе

Новости Великобритании. Трогательную историю дружбы двух бездомных собак из графства Дарем рассказывает британское издание Metro.



Слепой джек-рассел-терьер Гленн и его друг и поводырь стаффордшский бультерьер Базз были подобраны зоозащитниками после бури в британском графстве Дарем. Они не расстаются ни на минуту.





Сью Билби, представитель собачьего приюта:

Базз – глаза и уши Гленна. Они всегда вместе. Иногда бывает так, что Гленн начинает есть не из своей миски, и тогда Базз носом подталкивает его к нужной. Как только их разлучают хотя бы на минуту, обе собаки начинают выть. Мы ищем людей, которые будут готовы взять их вместе. Если разлучить их, то жизнь Гленна и Базза превратится в пытку.