Семья медведей забралась в дом американца и опустошила холодильник

Новости США. Незваные гости забрались в один из домов в американском городе Киннелон (штат Нью-Джерси) как раз в то время, когда хозяев не было.

Джонатан Маркли не сразу понял, что произошло в его доме.

Восстановить события удалось с помощью видео, снятого камерами наблюдения.

Мама-медведица и два медвежонка сначала вломились в жилище, после чего стали настойчиво искать съестное. На кадрах видно, как медведица пытается открыть холодильник, малыши в этот момент терпеливо ждут, когда им принесут обед. Несколько минут раздумий и дверца холодильника поддается.

Закончив трапезу, хищники кинулись наутек. Размер ущерба, нанесенного дому Джонатана Маркли, не уточняется.

Сегодня мы рассказывали еще одну удивительную историю с участием представительницы животного мира. На индонезийском острове Бали длиннохвостая макака отобрала у британской туристки камеру и сделала на нее селфи. Любопытно, что камера привлекла обезьяну куда больше, нежели бананы, которые путешественница приготовила для кормления животных.

Не постеснялась макака внести коррективы и в образ хозяйки гаджета прежде, чем сделать совместное селфи... Видео здесь.