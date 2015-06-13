Леди Гагу назвали самой красивой коровой Германии

За состязанием наблюдали более пяти тысяч зрителей. А вот оценивало конкурсанток профессиональное жюри.

Новости Германии. На неделе в Нижней Саксонии прошел масштабный животноводческий конкурс German Holstein Show. 200 лучших представительниц крупного рогатого скота со всей Германии и Люксембурга соревновались, как это ни странно звучит, за титул самой красивой коровы.

На German Holstein Show все как на аналогичных конкурсах у людей. Все конкурсантки приехали в Ольденбург в отдельных боксах. За кулисами участниц шоу тщательно мыли и причесывали собственные команды стилистов.

Титул самой красивой завоевала корова по кличке Леди Гага. Нынешний ее владелец, фермер Хенрик Вилле, приобрел корову два года назад. Он признается, что не понимает, почему предыдущий хозяин дал животному такое имя.

Победа в состязаниях, по мнению Вилле, будет лучшей рекламой для его фермы.

Хенрик Вилле, владелец Леди Гаги:

Если люди увидят, что у меня хорошие коровы, они придут ко мне, чтобы купить телят.



Как пишет The Local, титул останется у Леди Гаги на ближайшие два года. Все это время она будет считаться самой красивой представительницей крупного рогатого скота из примерно 2,6 миллионов голов.