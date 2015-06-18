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В США собака установила рекорд по бегу на передних лапах

18 июня 2015 18:08
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Новости США. Собака по кличке Конжо стала мировой знаменитостью. Она установила рекорд по самому быстрому бегу на передних лапах. Дистанцию в пять метров ей удалось преодолеть за 2,39 секунды.

Конжо – наполовину континентальный той-спаниель, на четверть – чихуахуа и еще на четверть – джек-рассел-терьер.

В США собака установила рекорд по бегу на передних лапах -1

Как рассказала хозяйка собаки Юлия Пастернак, она не потратила ни минуты на тренировку Конжо. Собака ходит на двух лапах чуть ли не с самого рождения.

Установленный рекорд был зафиксирован экспертами Книги Гиннеса еще в прошлом году, однако официально достижение было занесено в реестр только сейчас.

Больше историй из жизни братьев наших меньших здесь.

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Животные

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