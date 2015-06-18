В США собака установила рекорд по бегу на передних лапах

Новости США. Собака по кличке Конжо стала мировой знаменитостью. Она установила рекорд по самому быстрому бегу на передних лапах. Дистанцию в пять метров ей удалось преодолеть за 2,39 секунды.

Конжо – наполовину континентальный той-спаниель, на четверть – чихуахуа и еще на четверть – джек-рассел-терьер.