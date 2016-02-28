Самый старый кот в мире покоряет соцсети

Новости США. 26-летнего кота по имени Кордурой из американского штата Орегон на неделе официально признали самым старым в мире. Четвероногий присутствует в социальных сетях и его фотографии пользуются невероятной популярностью среди пользователей. Когда кота взяли из приюта, его хозяйке Рид Окура было всего семь лет. Теперь она взрослая замужняя женщина.

Эшли Рид Окура: Я практически не помню своей жизни без него. Он прекрасный компаньон. Я уверена, что ключ к его долголетию в том, что мы разрешали ему гулять на улице. Он мог защищать себя и упражнял свои тело и ум, когда охотился. И охотится до сих пор, но уже не так хорош в этом, как раньше.

Представители Книги рекордов Гиннесса не исключают, что в мире могут быть и более старые кошки.

Кристен Отт, представитель Книги рекордов:

Мы не исключаем, что в мире могут быть и более старые кошки, однако, как правило, их возраст трудно доказать.

В прошлом месяце еще одной звездой Сети стал кот по кличке Гендальф.

За его жизнью следят десятки тысяч пользователей Instagram. Гендальфа называют четвероногим путешественником.

За два года вместе с хозяевами он побывал в 9 штатах США и увидел две новые страны. Здесь подробнее.