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Лось на пешеходном переходе шокировал водителей и покорил Интернет

25 февраля 2016 17:46
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Новости России. «Лось, который знает правила дорожного движения». Видео под таким названием появилось в Сети и покорило пользователей.

Известно, что снято оно в Карелии.

Лось вышел из леса на магистраль, дошел до пешеходного перехода. Как примерный пешеход, сначала оценил ситуацию на дороге: внимательно посмотрел налево и направо, после чего перешел на другую сторону по «зебре». Водитель машины, заметив необычного пешехода, останавливался на безопасном расстоянии.

Умному животному адресуют комплименты в социальных сетях.

Автолюбители шутят: «теперь дело за малым: с помощью этого видео научить людей переходить дорогу правильно». 

# Животные # Необычное

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