8-килограммового ежа посадили на диету, чтобы он мог сворачиваться в клубок

Новости Великобритании. Ежа по кличке Хогзилла, обитающего в питомнике в английском графстве Уилшир, посадили на диету.

Он весит чуть больше восьми килограммов, что примерно в три раза больше массы обычного ежа. Из-за лишнего веса животное даже не может свернуться в клубок.

Печальнее другое: Хогзилла будет не способен защититься от атаки хищников, если его выпустят на волю.

Глава организации, где сейчас обитает еж, сетует на то, что больной почти перестал двигаться самостоятельно.