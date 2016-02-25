8-килограммового ежа посадили на диету, чтобы он мог сворачиваться в клубок

Новости Великобритании. Ежа по кличке Хогзилла, обитающего в питомнике в английском графстве Уилшир, посадили на диету.
Он весит чуть больше восьми килограммов, что примерно в три раза больше массы обычного ежа. Из-за лишнего веса животное даже не может свернуться в клубок.
Печальнее другое: Хогзилла будет не способен защититься от атаки хищников, если его выпустят на волю.
Глава организации, где сейчас обитает еж, сетует на то, что больной почти перестал двигаться самостоятельно.
Как пишет Mirror, в диких условиях ежи способны пробегать за ночь по несколько километров в поисках еды и таким образом сжигают калории. Однако Хогзилле бегать за пищей было ни к чему: его кормили с рук.
Чтобы вернуть ежу былую форму представители приюта ставят его на беговую дорожку. А клетку, где он спит, и еду расположили в разных частях комнаты. Работники питомника надеются на то, что эти меры заставят малыша больше двигаться, и он быстро придет в форму.
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