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8-килограммового ежа посадили на диету, чтобы он мог сворачиваться в клубок

25 февраля 2016 13:21
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Новости Великобритании. Ежа по кличке Хогзилла, обитающего в питомнике в английском графстве Уилшир, посадили на диету.

Он весит чуть больше восьми килограммов, что примерно в три раза больше массы обычного ежа. Из-за лишнего веса животное даже не может свернуться в клубок.

Печальнее другое: Хогзилла будет не способен защититься от атаки хищников, если его выпустят на волю.

Глава организации, где сейчас обитает еж, сетует на то, что больной почти перестал двигаться самостоятельно.

8-килограммового ежа посадили на диету, чтобы он мог сворачиваться в клубок-1

Как пишет Mirror, в диких условиях ежи способны пробегать за ночь по несколько километров в поисках еды и таким образом сжигают калории. Однако Хогзилле бегать за пищей было ни к чему: его кормили с рук.

Чтобы вернуть ежу былую форму представители приюта ставят его на беговую дорожку. А клетку, где он спит, и еду расположили в разных частях комнаты. Работники питомника надеются на то, что эти меры заставят малыша больше двигаться, и он быстро придет в форму.

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# Животные # Необычное

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