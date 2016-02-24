Удивительные лечебные свойства дельфинов: чем полезно общение с этими животными?

Эти невероятные животные поражают своей добротой и интеллектом. Они никогда не живут в одиночестве и способны на глубокие эмоции.

Удивительно, но дельфины обладают даже чувством юмора: ради развлечения, они могут пускать под водой пузыри.

Греки называли дельфинов священной рыбой, а жители Рима считали, что эти млекопитающие проводят души к «Островам Блаженных».

Между человеком и дельфином способна образоваться подлинная духовная связь.

Случается, одного взгляда на дельфина достаточно, чтобы возникло желание кардинально изменить свою жизнь. Так шесть лет назад произошло с Евгением.

Каждый дельфин уникален. Хороший тренер знает, что перед началом обучения важно определить черты характера у животного и его склонности.

Обучение проходит в форме игры. Даже самые опытные дельфины продолжают осваивать новые трюки. Тренеры заботятся, чтобы животному не становилось скучно.

Эти чуткие душой животные способны ухаживать за больными, ранеными и пожилыми сородичами. Добрые сердца дельфинов помогают в облегчении физического и психического здоровья людям.

Удивительно, но самые разные болезни: от аутизма до расстройств, паники, речи и слуха – отступают.

После общения с дельфинами хочется снова верить в чудеса.