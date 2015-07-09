Раненый бельчонок сам пришел к ветеринару

Новости Финляндии. История, произошедшая в финском городе Сипоои, на неделе растрогала пользователей Интернета.

Раненый бельчонок сам пришел в местную ветеринарную клинику.

По словам ветеринара, из носа бельчонка текла кровь, зверек был очень ослаблен. Врач накормил малыша яблоками, отрубями и хлопьями. По словам медика, пациент «уже начал улыбаться».

За несколько дней фотография бельчонка, опубликованная на странице ветеринарной клиники в Facebook,

набрала более 16 тысяч лайков.

Самули Хейсканену, ветеринар:

Скорее всего, зверек упал с дерева и расшиб себе нос. Я никогда не видел, чтобы дикие животные сами приходили за помощью.

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