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Приподнятые брови сделали котенка звездой Интернета

04 мая 2015 07:19
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Новости Великобритании. Две чёрные линии на белой мордочке очень похожи на удивлённо поднятые брови. Так природа пошутила над котенком по кличке Гэри.

Хозяева четвероногого уверены, что их питомец похож на британского музыканта Гэри Барлоу. Собственно, в его честь котенок и назван.



Супруги Барлоу заметили, что певец также вскидывает брови, когда берет высокие ноты во время исполнения. Правда, в Интернете пушистому Гэри уже дали новое прозвище: Concerned Cat – «Обеспокоенный кот».

Приподнятые брови сделали котенка звездой Интернета -1

Нашлись и те, кто не поверил, что пятнышки на морде котенка, настоящие.

Энди и Кэролайн приглашают всех скептиков к себе в гости.

«Вы можете приехать и попытаться стереть их. Черные черточки никуда не денутся», – утверждают они. Не исключено, что в скором времени у котенка Гэри появится аккаунт в социальной сети, с помощью которого поклонники с разных уголков мира, смогут следить за тем, как живет Concerned Cat.

Приподнятые брови сделали котенка звездой Интернета -4

Как узнать, что ты популярен в соцсетях? Если у тебя больше 30 тысяч подписчиков и твои фотографии набирают более трех тысяч лайков и комментариев, то ты популярен. Это подтверждает и кошка Ася – самая популярная в социальных сетях кошка Беларуси.

Для съемок Аси не используется никакой специальной техники, все снимается на обычную цифровую «мыльницу». Если съемка спонтанная, то сгодится телефон или планшет. Затем в дело вступают различные фоторедакторы. Хозяйка Аси в ней души не чает. Как обычная домашняя Ася стала самой популярной кошкой Беларуси? Подробности узнаете из видео.

# Фотофакт # Животные # Необычное # Гэри Барлоу

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