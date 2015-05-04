Приподнятые брови сделали котенка звездой Интернета

Новости Великобритании. Две чёрные линии на белой мордочке очень похожи на удивлённо поднятые брови. Так природа пошутила над котенком по кличке Гэри.



Хозяева четвероногого уверены, что их питомец похож на британского музыканта Гэри Барлоу. Собственно, в его честь котенок и назван.







Супруги Барлоу заметили, что певец также вскидывает брови, когда берет высокие ноты во время исполнения. Правда, в Интернете пушистому Гэри уже дали новое прозвище: Concerned Cat – «Обеспокоенный кот».

Нашлись и те, кто не поверил, что пятнышки на морде котенка, настоящие.





Энди и Кэролайн приглашают всех скептиков к себе в гости. «Вы можете приехать и попытаться стереть их. Черные черточки никуда не денутся», – утверждают они. Не исключено, что в скором времени у котенка Гэри появится аккаунт в социальной сети, с помощью которого поклонники с разных уголков мира, смогут следить за тем, как живет Concerned Cat.