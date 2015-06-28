Квази Модо, самая некрасивая собака в мире, выиграла полторы тысячи долларов

Новости США. В американском штате Калифорния на неделе прошел конкурс на звание самой уродливой в мире собаки. Победителем стала Квази Модо – помесь питбуля и голландской овчарки.

Некрасивый пес принес своему хозяину 1,5 тысячи долларов. Квази Модо взяли из приюта во Флориде. Пес живет в семье ветеринара и, судя по всему, ни в чем не нуждается.