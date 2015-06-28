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Квази Модо, самая некрасивая собака в мире, выиграла полторы тысячи долларов

28 июня 2015 17:36
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Новости США. В американском штате Калифорния на неделе прошел конкурс на звание самой уродливой в мире собаки. Победителем стала Квази Модо – помесь питбуля и голландской овчарки.

Некрасивый пес принес своему хозяину 1,5 тысячи долларов. Квази Модо взяли из приюта во Флориде. Пес живет в семье ветеринара и, судя по всему, ни в чем не нуждается.

Квази Модо, самая некрасивая собака в мире, выиграла полторы тысячи долларов-1

Из-за уродливого внешнего вида пса сторонятся прохожие. Бывали случаи, когда взрослые мужчины запрыгивали на крыши авто, перепутав пса с гиеной.

На самом деле у Квази серьезные проблемы с позвоночником.

Квази Модо, самая некрасивая собака в мире, выиграла полторы тысячи долларов-4

Из биографии пса, опубликованной на сайте конкурса:
Моя внешность может показаться довольно зловещей (из-за меня взрослые мужчины запрыгивали на крыши своих автомобилей, поскольку путали меня с гиеной или тасманским дьяволом), но как только люди узнают меня получше, я завоевываю их сердца своим добрым внутренним миром.

Самую некрасивую собаку выбрали в 27-й раз.

О победителях прошлых лет здесь.

# Конкурс # Фотофакт # Животные

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