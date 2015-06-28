Квази Модо, самая некрасивая собака в мире, выиграла полторы тысячи долларов
Новости США. В американском штате Калифорния на неделе прошел конкурс на звание самой уродливой в мире собаки. Победителем стала Квази Модо – помесь питбуля и голландской овчарки.
Некрасивый пес принес своему хозяину 1,5 тысячи долларов. Квази Модо взяли из приюта во Флориде. Пес живет в семье ветеринара и, судя по всему, ни в чем не нуждается.
Из-за уродливого внешнего вида пса сторонятся прохожие. Бывали случаи, когда взрослые мужчины запрыгивали на крыши авто, перепутав пса с гиеной.
На самом деле у Квази серьезные проблемы с позвоночником.
Из биографии пса, опубликованной на сайте конкурса:
Моя внешность может показаться довольно зловещей (из-за меня взрослые мужчины запрыгивали на крыши своих автомобилей, поскольку путали меня с гиеной или тасманским дьяволом), но как только люди узнают меня получше, я завоевываю их сердца своим добрым внутренним миром.
Самую некрасивую собаку выбрали в 27-й раз.
О победителях прошлых лет здесь.