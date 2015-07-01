Австралийская овчарка научилась произносить слово «мама» раньше ребенка

Новости США. Видео, которое стремительно набирает популярность, запечатлел и опубликовал на YouTube житель американского штата Юта Андерс Диаз. Мужчина приходится дедушкой мальчика.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как жена Диаза Жаннет кормит их маленького внука и просит мальчика произнести слово «мама». Ребенок молчит, в то время как сидящий рядом с ним пес начинает издавать звуки.

Мальчик, поняв, что его опередил пес, пытается ударить его по носу.

Как пишет Buzzfeed, австралийская овчарка по кличке Пэтч живет в этой семье уже много лет. Со слов Андреса Диаза, Пэтч помог его супруге встать на ноги после серьезной аварии. Женщина получила серьезную травму головного мозга. И начала вновь ходить, как уверяют родственники, благодаря Пэтчу. Кроме того, собака научилась звать родственников, когда у хозяйки начинались судороги.

Домашние животные делают нас лучше, добрее, внимательнее. Они дарят нам свою любовь и преданность. И совсем не важно, кто займет место в вашей кровати – мурлыкающая кошка или лохматый пес. О том, как ладят дети и домашние животные – в сюжете.