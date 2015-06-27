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Самая грустная кошка в мире живет в Пекине и покоряет Instagram

27 июня 2015 18:49
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Новости Китая. За большие грустные глаза Луху получила прозвище «самая печальная кошка в мире». Поклонники животного – а их уже более 50 тысяч в Instagram – регулярно интересуются у владелицы грустного питомца, не стала ли Луху веселее.

Как пишет The Daily Mirror, Луху выглядела так не всегда: однажды в саду возле дома кошка встретилась с пумой. Хищник не тронул Луху, однако сильно напугал. Теперь кошка выглядит грустной, даже когда улыбается.

Мэгги Лю, хозяйка Луху, признается: иногда кажется, что кошка и вовсе плачет.

Самая грустная кошка в мире живет в Пекине и покоряет Instagram-1

Луху живет в Китае вместе со своей хозяйкой и еще двумя кошками – Баркер и Барди. Их мордочки, по мнению Мэгги Лю, совершенно обычные.

Самая грустная кошка в мире живет в Пекине и покоряет Instagram-4



Животные и ранее «взрывали» Интернет. Теперь наступила очередь Instagram, где аккаунты, посвященные животным собирают десятки, даже сотни тысяч подписчиков.

Забавные фото собак, кошек или ежиков способны тронуть любого.

В Беларуси, напомним, настоящей звездой социальных сетей стала Боня, собака телерадиоведущего Антона Мартыненко и его жены Юлии. Пока Антон на работе, Юля всегда занимается собакой. Не забывает фотографировать Бонечку, чтобы Антон был всегда в курсе: чем занимаются его девочки. Познакомиться с Боней и ее счастливыми хозяевами вы можете, посмотрев это видео.

# Интернет # Фотофакт # Животные # Мэгги Лю

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