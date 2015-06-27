Самая грустная кошка в мире живет в Пекине и покоряет Instagram
Новости Китая. За большие грустные глаза Луху получила прозвище «самая печальная кошка в мире». Поклонники животного – а их уже более 50 тысяч в Instagram – регулярно интересуются у владелицы грустного питомца, не стала ли Луху веселее.
Как пишет The Daily Mirror, Луху выглядела так не всегда: однажды в саду возле дома кошка встретилась с пумой. Хищник не тронул Луху, однако сильно напугал. Теперь кошка выглядит грустной, даже когда улыбается.
Мэгги Лю, хозяйка Луху, признается: иногда кажется, что кошка и вовсе плачет.
Луху живет в Китае вместе со своей хозяйкой и еще двумя кошками – Баркер и Барди. Их мордочки, по мнению Мэгги Лю, совершенно обычные.
Животные и ранее «взрывали» Интернет. Теперь наступила очередь Instagram, где аккаунты, посвященные животным собирают десятки, даже сотни тысяч подписчиков.
Забавные фото собак, кошек или ежиков способны тронуть любого.
В Беларуси, напомним, настоящей звездой социальных сетей стала Боня, собака телерадиоведущего Антона Мартыненко и его жены Юлии. Пока Антон на работе, Юля всегда занимается собакой. Не забывает фотографировать Бонечку, чтобы Антон был всегда в курсе: чем занимаются его девочки. Познакомиться с Боней и ее счастливыми хозяевами вы можете, посмотрев это видео.