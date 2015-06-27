Самая грустная кошка в мире живет в Пекине и покоряет Instagram

Новости Китая. За большие грустные глаза Луху получила прозвище «самая печальная кошка в мире». Поклонники животного – а их уже более 50 тысяч в Instagram – регулярно интересуются у владелицы грустного питомца, не стала ли Луху веселее.





Как пишет The Daily Mirror, Луху выглядела так не всегда: однажды в саду возле дома кошка встретилась с пумой. Хищник не тронул Луху, однако сильно напугал. Теперь кошка выглядит грустной, даже когда улыбается.