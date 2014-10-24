Людмила и Михаил Захаренко создали гостиницу для животных

Несколько лет подряд Марсик не выходил из дома. Но на эти каникулы отправился отдыхать. Вынужденно. Вместе с хозяевами. Правда, вместо отеля в Турции ему забронировали номер на родине в специальной гостинице для животных.

Владельцы гостиницы Михаил и Людмила Захаренко одновременно выполняют функции и администраторов, и горничных, и шеф-поваров. А всё начиналось с того, что знакомые попросили Михаила и Людмилу присмотреть за своими питомцами во время отпуска.

В такой гостинице постояльцы чувствуют себя как дома. Забота и ласка, развлечения на любой вкус. Здесь есть даже специальная беговая дорожка. Для постояльцев гостиницы для животных всегда вовремя накрывают на стол. А точнее на пол. В общем, всё как хозяин прописал.

На заднем дворе гостиницы постояльцы могут погулять на свежем воздухе. Прогулку можно совершить и за пределами гостиницы. Но исключительно под присмотром.