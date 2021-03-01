«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать

Котенок Гав, Hello Kitty. Поколения меняются, а мечта о пушистом комочке остается у каждого малыша. И если для детей – это живая игрушка, для родителей – ответственность и умный выбор. Если вы хотите породистого друга, обращайте внимание, чтобы в его лапах был генетический паспорт и четкая родословная. И ни в коем случае не отрывайте котенка от мамы раньше трех месяцев. За это время вместе с молоком он укрепляет свой иммунитет, социализируется и прививается от вирусов и бешенства.

Марина Сенина, заводчик британских кошек:

Такой либо какого-то другого вида паспорт, в котором у вас стоят две прививки. Любой котенок полностью провакцинирован, проглистогонен и готов к переезду. Наверное, я открою большой секрет, если расскажу, что цена родословной на данный момент составляет 25 рублей, не 100 долларов и не 150. Как только начинаются рассказы про 100 долларов – мы вам оформим, если вы захотите, потому что у нас мама чемпион, а папа супер чемпион – вы можете смело распрощаться с таким заводчиком. Если вы пришли, и он сонный, то он может в течение 5-10 минут проснуться, не бывает вялых котят.

С британцами Марина Сенина дружит уже 15 лет. Влюбилась в этих плюшевых щекастиков раз и навсегда. Внешность умилительная, характер – независимый. Кстати, ставить равно между породой и нравом не стоит, это большая лотерея. Да, абиссинцы и бенгалы в большинстве своем своенравны и гиперактивны. Но абсолютно у каждого котенка свой темперамент и повадки. Обязательно расспросите заводчика, найдите родственную душу и не верьте мифам, что британцы сони и лентяи. Эти пушистики любят порезвиться, посмотреть по ТВ на братьев-львов, но делать шум из ничего не станут.

Марина Сенина:

Во-первых, это тихая кошка, никаких криков. Если миска будет пустая, она просто будет молча сидеть и взгляд ее будет гораздо красноречивее, чем она начнет кричать или что-то такое. Будет вашим компаньоном. Они со мной пьют кофе, они готовят со мной суп. Пять недель – и они уже отлично ходят в туалет.

Ольга Сыроежкина, заводчик мейн-кунов:

Это наш Брюлик – очень хороший мальчик, беленький, разноглазенький.

Мейн-кун полидакт, у нее больше пальчиков, чем обычно, такие варежки.

Все обожают ее, все знают ее основную фишку: просить лапками, что ей надо.

Еще лет десять назад Ольга Сыроежкина была заядлой собачницей, пока на передержку не попал мейн-кун. Неземной ореол, пронзительный взгляд, недетский интеллект и уравновешенность растопили сердце. В доме появился один крупный котик, потом еще, и сегодня в доме заводчика живут с песней 70 детей и их родителей. Правда, скоро многие сменят прописку на Штаты, Литву и Германию. А как не влюбиться, почти мини-рысь.

Ольга Сыроежкина:

Это аборигенная порода, ее происхождение – Северная Америка. Раньше они жили в лесах, потом проживали на фермах у американцев и уже потом начали их одомашнивать. Великолепная порода, если для семьи. Полностью отсутствует агрессия, просто лучше няньки быть не может. С ребенком прибегает на кухню. Если ребенок плачет, показывает всем видом, что подойди, там ребенок проснулся. В прайде главенствует кошка, не кот, они воспитывают и своих деток, и чужих, и мужчин.

Мейн-куны – отличные друзья. Следуют хвостиком за хозяевами, не дадут заскучать и разбудят, как в аптеке, за пять минут до будильника. Чистоплотны, стрессоустойчивы, легко уживаются с собаками и другими домашними питомцами. Но есть одно но, как и все кошачьи, имеют связь с космосом и вмиг сканируют ваше биополе. Поэтому выбрать окрас по картинке и сказать «хочу» мало, частенько котята сами выбирают себе хозяев.

Ольга Сыроежкина:

Ловит мышей буквально за секунду. Есть у меня животное, которое уехало на хутор, и раз в неделю он приносит зайца из леса. Единственная проблема с мейн-кунами – это окна. Они очень серьезные охотники, любое открытое окно – птичка, рыбка – все будет ловиться. Если такое большое и тяжелое животное выпадет из окна, то есть вероятность того, что он может погибнуть, они не скоординируются, как другие кошки, потому что они очень тяжелые и массивные.

Перед тем, как завести питомца, сделайте ребенку тест на аллергию и проконсультируйтесь с ветеринаром. И хоть кошек врачи называют марсианами, на собственном опыте могут рассказать о характерных заболеваниях для породы. Но опять-таки все индивидуально, и если вы будете хотя бы раз в год делать хвостатым УЗИ и сдавать анализы, это поможет избежать проблем со здоровьем. Сегодня даже можно сделать генетический тест пушистикам и раскрыть карты заранее.

Владимир Савельев, ветеринарный онколог:

Многие опухоли чаще всего наблюдаются именно у сиамских кошек. Это не потому что сиамские кошки предрасположены к опухолям, а потому что до опухоли нужно дожить. Сиамские кошки являются самыми долгоживущими в мире. У британских кошек в основном проблемы сердечного характера.

Мейн-куны – гигантские породы, которые должны контролироваться на предмет ортопедических заболеваний. Если мы лишаем таких животных довольно рано половых гормонов – это значит, что мы намеренно либо непреднамеренно, если не знали об этом, делаем кости более хрупкими.