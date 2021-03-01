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«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать

01 марта 2021 11:53
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Котенок Гав, Hello Kitty. Поколения меняются, а мечта о пушистом комочке остается у каждого малыша. И если для детей – это живая игрушка, для родителей – ответственность и умный выбор. Если вы хотите породистого друга, обращайте внимание, чтобы в его лапах был генетический паспорт и четкая родословная. И ни в коем случае не отрывайте котенка от мамы раньше трех месяцев. За это время вместе с молоком он укрепляет свой иммунитет, социализируется и прививается от вирусов и бешенства.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -1

Марина Сенина, заводчик британских кошек:
Такой либо какого-то другого вида паспорт, в котором у вас стоят две прививки. Любой котенок полностью провакцинирован, проглистогонен и готов к переезду. Наверное, я открою большой секрет, если расскажу, что цена родословной на данный момент составляет 25 рублей, не 100 долларов и не 150. Как только начинаются рассказы про 100 долларов – мы вам оформим, если вы захотите, потому что у нас мама чемпион, а папа супер чемпион – вы можете смело распрощаться с таким заводчиком. Если вы пришли, и он сонный, то он может в течение 5-10 минут проснуться, не бывает вялых котят.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -4

С британцами Марина Сенина дружит уже 15 лет. Влюбилась в этих плюшевых щекастиков раз и навсегда. Внешность умилительная, характер – независимый. Кстати, ставить равно между породой и нравом не стоит, это большая лотерея. Да, абиссинцы и бенгалы в большинстве своем своенравны и гиперактивны. Но абсолютно у каждого котенка свой темперамент и повадки. Обязательно расспросите заводчика, найдите родственную душу и не верьте мифам, что британцы сони и лентяи. Эти пушистики любят порезвиться, посмотреть по ТВ на братьев-львов, но делать шум из ничего не станут.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -7

Марина Сенина:
Во-первых, это тихая кошка, никаких криков. Если миска будет пустая, она просто будет молча сидеть и взгляд ее будет гораздо красноречивее, чем она начнет кричать или что-то такое. Будет вашим компаньоном. Они со мной пьют кофе, они готовят со мной суп. Пять недель – и они уже отлично ходят в туалет.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -10

Ольга Сыроежкина, заводчик мейн-кунов:
Это наш Брюлик – очень хороший мальчик, беленький, разноглазенький.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -13

Мейн-кун полидакт, у нее больше пальчиков, чем обычно, такие варежки.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -16

Все обожают ее, все знают ее основную фишку: просить лапками, что ей надо.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -19

Еще лет десять назад Ольга Сыроежкина была заядлой собачницей, пока на передержку не попал мейн-кун. Неземной ореол, пронзительный взгляд, недетский интеллект и уравновешенность растопили сердце. В доме появился один крупный котик, потом еще, и сегодня в доме заводчика живут с песней 70 детей и их родителей. Правда, скоро многие сменят прописку на Штаты, Литву и Германию. А как не влюбиться, почти мини-рысь.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -22

Ольга Сыроежкина:
Это аборигенная порода, ее происхождение Северная Америка. Раньше они жили в лесах, потом проживали на фермах у американцев и уже потом начали их одомашнивать. Великолепная порода, если для семьи. Полностью отсутствует агрессия, просто лучше няньки быть не может. С ребенком прибегает на кухню. Если ребенок плачет, показывает всем видом, что подойди, там ребенок проснулся. В прайде главенствует кошка, не кот, они воспитывают и своих деток, и чужих, и мужчин.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -25

Мейн-куны – отличные друзья. Следуют хвостиком за хозяевами, не дадут заскучать и разбудят, как в аптеке, за пять минут до будильника. Чистоплотны, стрессоустойчивы, легко уживаются с собаками и другими домашними питомцами. Но есть одно но, как и все кошачьи, имеют связь с космосом и вмиг сканируют ваше биополе. Поэтому выбрать окрас по картинке и сказать «хочу» мало, частенько котята сами выбирают себе хозяев.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -28

Ольга Сыроежкина:
Ловит мышей буквально за секунду. Есть у меня животное, которое уехало на хутор, и раз в неделю он приносит зайца из леса. Единственная проблема с мейн-кунами – это окна. Они очень серьезные охотники, любое открытое окно – птичка, рыбка – все будет ловиться. Если такое большое и тяжелое животное выпадет из окна, то есть вероятность того, что он может погибнуть, они не скоординируются, как другие кошки, потому что они очень тяжелые и массивные.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -31

Перед тем, как завести питомца, сделайте ребенку тест на аллергию и проконсультируйтесь с ветеринаром. И хоть кошек врачи называют марсианами, на собственном опыте могут рассказать о характерных заболеваниях для породы. Но опять-таки все индивидуально, и если вы будете хотя бы раз в год делать хвостатым УЗИ и сдавать анализы, это поможет избежать проблем со здоровьем. Сегодня даже можно сделать генетический тест пушистикам и раскрыть карты заранее.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -34

Владимир Савельев, ветеринарный онколог:
Многие опухоли чаще всего наблюдаются именно у сиамских кошек. Это не потому что сиамские кошки предрасположены к опухолям, а потому что до опухоли нужно дожить. Сиамские кошки являются самыми долгоживущими в мире. У британских кошек в основном проблемы сердечного характера.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -37

Мейн-куны гигантские породы, которые должны контролироваться на предмет ортопедических заболеваний. Если мы лишаем таких животных довольно рано половых гормонов это значит, что мы намеренно либо непреднамеренно, если не знали об этом, делаем кости более хрупкими.

«Просто лучше няньки быть не может». Какую породу котов выбрать -40

Что касается питания, на этот счет до сих пор не утихают споры. В принципе, сбалансированного корма и воды вполне достаточно, но наши герои к сухим обедам добавляют мясо, чтобы кости и мышцы были в тонусе. Тут уж на вкус и цвет. Главное знайте меру. Излишки белка выйдут боком почкам, а жирок крайне опасен для плоскомордых пород. Он скапливается в малюсеньком носике, затрудняет дыхание и гарантирует вам веселую ночь с храпом, поэтому будьте заботливыми родителями. Взамен получите кототерапию и погоду в доме.

# Домашние животные # Животные # Марина Сенина # Ольга Сыроежкина # Владимир Савельев # Анастасия Макеева # Фотофакт # Домашние животные

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