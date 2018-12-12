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«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря

12 декабря 2018 08:35
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ Александр Козорез.

«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря-1

«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря-3

Виктор Фенчук, кординатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
13 декабря у нас будет лекция о том, как устроена жизнь в волчьей семье. И для этого к нам приезжают интереснейшие лекторы из Академии наук России, один из них – испанец, другой – россиянин, которые очень много изучали экологию поведения волков в стае. И такую лекцию для нас подготовили.

«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря-6

Кроме того, у нас ещё одно большое мероприятие научное – конференция, посвящённая волкам. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность говорить сегодня по телевизору. Поэтому получается такая насыщенная волчья неделя, к которой мы всех приобщаем.

«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря-9

# Дикие животные # Животные # Виктор Фенчук

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