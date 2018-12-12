«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря

«Не так страшен волк, как его малюют...». В Беларуси сделали из серых обитателей лесов настоящих медийных персон!

«Волки всегда у нас воспринимались не врагом человека». Почитайте блог волка, пройдите его тропой и полюбите

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ Александр Козорез.