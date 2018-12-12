«Правила жизни в волчьей семье»: необычная лекция пройдёт в Минске 13 декабря

«Не так страшен волк, как его малюют...». В Беларуси сделали из серых обитателей лесов настоящих медийных персон!
«Волки всегда у нас воспринимались не врагом человека». Почитайте блог волка, пройдите его тропой и полюбите
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор Фенчук и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ Александр Козорез.
Виктор Фенчук, кординатор программ Франкфуртского зоологического общества и организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
13 декабря у нас будет лекция о том, как устроена жизнь в волчьей семье. И для этого к нам приезжают интереснейшие лекторы из Академии наук России, один из них – испанец, другой – россиянин, которые очень много изучали экологию поведения волков в стае. И такую лекцию для нас подготовили.
Кроме того, у нас ещё одно большое мероприятие научное – конференция, посвящённая волкам. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность говорить сегодня по телевизору. Поэтому получается такая насыщенная волчья неделя, к которой мы всех приобщаем.