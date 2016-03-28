Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность

Соцсети в современном мире стали неотъемлемой частью жизни не только человека, но и животных! Все чаще в Интернете можно найти аккаунты четвероногих друзей человека.



К примеру, этот британский короткошерстный кот по кличке Коби покорил Инстаграм невероятно голубым цветом своих глаз.



Не менее знаменит «сердитый котик» с неправильным прикусом. Он стал настолько популярным, что собрал целую армию поклонников.



Нашему соотечественнику – пушистому питомцу по кличке Кузя или Помещик Кузякин – до мировой славы пока далеко. Но благодаря хозяину – шоумену Владимиру Максимкову – кот хорошо известен в определенных кругах. Еще бы! У Помещика Кузякина есть своя страничка на Facebook и несколько сотен виртуальных друзей среди людей.





Регулярно Помещик Кузякин высказывается в соцсети по тем или иным вопросам, делится интересными новостями… Его «меткий» и необычный стиль общения в виртуальном пространстве мало, кого может оставить равнодушным.

А вот еще одна белорусская звезда соцсети с четырьмя лапами. Знакомьтесь: бенгальская кошка по кличке Симба! Буквально через 3 месяца после того, как ее хозяин Андрей завел питомцу аккаунт, у «домашнего леопарда» появилось около 20 тысяч поклонников из разных стран!



Секрет такой огромной популярности Симбы Андрей отчасти объясняет ее сверхфотогеничностью. Кошка не любит спокойно сидеть на месте, всегда норовит поиграть, куда-то убежать… А главное, она просто обожает позировать перед камерой. Каждый день в сеть попадают новые снимки и видеоролики с участием бенгальской красавицы. А на днях Симба и вовсе стала звездой мирового уровня.

Поклонники Симбы посвящают ей не только восторженные комментарии на просторах Интернета, но и создают в ее честь картины.



Их в коллекции уже порядка 20-ти. Такое внимание льстит и самой кошке, и ее хозяину.