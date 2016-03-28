Прямой эфир

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность

28 марта 2016 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Соцсети в современном мире стали неотъемлемой частью жизни не только человека, но и животных! Все чаще в Интернете можно найти аккаунты четвероногих друзей человека.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-1


К примеру, этот британский короткошерстный кот по кличке Коби покорил Инстаграм невероятно голубым цветом своих глаз.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-3


Не менее знаменит «сердитый котик» с неправильным прикусом. Он стал настолько популярным, что собрал целую армию поклонников.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-5


Нашему соотечественнику – пушистому питомцу по кличке Кузя или Помещик Кузякин – до мировой славы пока далеко. Но благодаря хозяину – шоумену Владимиру Максимкову – кот хорошо известен в определенных кругах. Еще бы! У Помещика Кузякина есть своя страничка на Facebook и несколько сотен виртуальных друзей среди людей.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-7



Регулярно Помещик Кузякин высказывается в соцсети по тем или иным вопросам, делится интересными новостями… Его «меткий» и необычный стиль общения в виртуальном пространстве мало, кого может оставить равнодушным.

А вот еще одна белорусская звезда соцсети с четырьмя лапами. Знакомьтесь: бенгальская кошка по кличке Симба! Буквально через 3 месяца после того, как ее хозяин Андрей завел питомцу аккаунт, у «домашнего леопарда» появилось около 20 тысяч поклонников из разных стран!

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-10


Секрет такой огромной популярности Симбы Андрей отчасти объясняет ее сверхфотогеничностью. Кошка не любит спокойно сидеть на месте, всегда норовит поиграть, куда-то убежать… А главное, она просто обожает позировать перед камерой. Каждый день в сеть попадают новые снимки и видеоролики с участием бенгальской красавицы. А на днях Симба и вовсе стала звездой мирового уровня.

Поклонники Симбы посвящают ей не только восторженные комментарии на просторах Интернета, но и создают в ее честь картины.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-13


Их в коллекции уже порядка 20-ти. Такое внимание льстит и самой кошке, и ее хозяину.

Помещик Кузякин и «леопард» Симба: аккаунты белорусских котов набирают популярность-15

С каждым днем аккаунтов домашних питомцев во всемирной паутине появляется все больше. Кто-то хочет прославить любимых четвероногих друзей, другие таким образом стремятся к самовыражению. В любом случае, быть знаменитым всегда приятно. А Интернет для этих целей – отличный помощник.

# Интернет # Фотофакт # Животные # Человек и животные # Владимир Максимков

Другие новости рубрики

Все новости
Аквариумист Дмитрий Севрюков: знакомство с необычными обитателями подводного мира
02 марта 2016 10:37

Аквариумист Дмитрий Севрюков: знакомство с необычными обитателями подводного мира

Обезьянка-лапундер из гродненского зоопарка выберет себе имя 29 февраля
29 февраля 2016 06:30

Обезьянка-лапундер из гродненского зоопарка выберет себе имя 29 февраля

Самый старый кот в мире покоряет соцсети
28 февраля 2016 14:07

Самый старый кот в мире покоряет соцсети