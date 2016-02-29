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Обезьянка-лапундер из гродненского зоопарка выберет себе имя 29 февраля

29 февраля 2016 06:30
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Новости Беларуси. Новый питомец гродненского зоопарка — обезьянка-лапундер — обретет имя в последний день зимы. В городе завершается конкурс по выбору имени для животного. Его участником мог стать любой посетитель зоопарка, который в минувшие выходные оставил свой вариант имени в специальном ящике.

29 февраля их отсортируют и, обернув ими конфеты, предоставят новичку. Лапундер сам выберет, как будут называть его в будущем. А автора имени наградят бесплатным посещением зоопарка и фотосессией с подопечным.

Напомню, семимесячного кроху привезли в гродненский зоопарк из Вьетнама. Там очень рады его появлению. Единственная сложность - в общении с новичком, у которого до сих пор не было имени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зоопарк # Животные

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