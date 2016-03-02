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Аквариумист Дмитрий Севрюков: знакомство с необычными обитателями подводного мира

02 марта 2016 10:37
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Подводный мир – особая стихия, которая завораживает с первого взгляда. Совершим путешествие на дно океана?! Здесь прописались креветки-боксеры, ежи-диадемы   и рыбки-хирурги – более 100 видов  необычных гидробиотов  из тропических  морей и океанов.

Семь больших аквариумов, 10 тонн морской воды и в каждом доме – свои жители. Они подобраны биотопно, чтобы не поедали друг друга и питались по одному рациону. Знакомимся с обитателями песка! Яркие рыбы-клоуны  совместимы с ядовитым животным актинией неспроста.

Добро пожаловать в дом Немо. Этот любимый мультяшный герой также  относится к рыбам-клоунам. Маленький размер и яркая окраска делают его привлекательным. Плавает рядом с Немо креветка-доктор. Это очень полезный сосед. Своими острыми лапками, словно пинцетами, она  достает с  тела больной  рыбы  всех паразитов, а затем съедает их. А креветка-доктор  вмиг вылечит такое заболевание, как крипториоз. Выгодно и «доктору» и «пациенту».

Аквариум с мягкими кораллами – настоящая сказка! Эти животные не имеют скелета и на ощупь как твердая резина. Интересны тем, что чутко реагируют на свет и творят чудеса в окружении таких золотых рыбок – зимбросом.

Жесткий риф – это кораллы с твердым скелетом, после гибели, они становятся каменными  и именно на их месте могут образовываться острова. Посреди жестких кораллов ползают ежи-арбузики. Они маскируются  под окружающую обстановку, чтобы никто их не проглотил.

Посмотрите! Окутывают себя водорослями, ракушками, камнями – причудливые морские жители. Кстати, все рыбки любят хорошо покушать, но переедание  опасно для здоровья, к тому избыток корма загрязняет воду. Поэтому нужно знать меру!

Отправляемся в гости к хищникам и кузовкам. Самый  колоритный персонаж – леопардовый групер. Этот красавец большую мидию заглатывает за секунду, поедает все на своем плаву и способен часами подстерегать добычу.

А эта позитивная рыбка – рогатый кузовок! В народе ее называют корова из-за символичных рожек. Плавники крошечные, поэтому быстро плавать не может, но  очень общительная и одарит вниманием каждого. Чего не скажешь про спинорогов. На их острые зубы могут попасть морские ежи, крабы, кораллы. Иногда могут издавать забавные звуки, словно хрюкать. Главный морской персонаж выставки – леопардовая мурена. У нее свои апартаменты. Она все время прячется среди камней.

Среди необычных жителей океана –  рыбы-удильщики, это очень терпеливые охотники, прячутся в камни и долго караулят жертву. Плохо плавают, и как медвежата медленно передвигаются на плавниках. Свою жертву они приманивают с помощью выроста на голове, напоминающего удочку. И как только рыбка пытается схватить червячка – сразу отправляется в пасть удильщику.

Удивляться богатству природы и жизни на дне океана можно бесконечно. Найдите время и погрузитесь в другую реальность!

# Домашние животные # Животные # Дмитрий Севрюков # Фотофакт

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