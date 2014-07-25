Бездомный из Лондона стал успешным художником, рисуя своего лучшего друга - собаку по кличке Джордж

Собака - друг человека! Для лондонского художника Джона Долана эта поговорка сработала на все 100 процентов! Благодаря своему четвероногому спутнику Джорджу, он смог не только обрести себе дом, но и заняться любимым делом - рисованием.

Обычно Джон рисует на своем любимом месте: у щита на одной из улиц Ист-Энда - бедного восточного района Лондона. Героями его картин часто становится сам пёс. Также Джон любит изображать архитектуру близлежащих кварталов.

Случайное стечение обстоятельств подарило Джону друга, который помог ему найти смысл жизни. Впрочем, сначала мужчине пришлось его немного воспитать!

Работы Джона сегодня стоят от нескольких сотен до семи тысяч фунтов стерлингов. А когда-то свои рисунки он продавал на улице по 10 фунтов! При этом, художник по-прежнему выходит к своему любимому электрощиту, чтобы нарисовать четвероногого друга. В этом районе они - настоящие знаменитости. Впрочем, теперь уже они не бездомные!