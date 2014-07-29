В Минском зоопарке живёт самый редкий вид тигра - бенгальский белый тигр

Кто-то назовет его ошибкой природы, а кто-то просто будет восхищаться его белой шерстью с коричневыми полосами. На протяжении многих тысячелетий тигры с белым окрасом привлекали внимание людей.

Наталья Мыслейко, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Бенгальский белый тигр - это просто-напросто генная мутация. Это не альбиносы! А просто вариация цвета. На сегодняшний день у нас в зоопарке живут три таких тигра: самец Саймон. Ему 2 года, приехал он к нам из Московского зоопарка. И две маленькие тигрицы. Их тоже привезли к нам из Москвы на временное содержание. Тигрицам всего по полгодика.

Белый тигр распространен на большей части территории Индии, а также встречается в соседних странах, например, в Непале и Бирме. Популяция этого подвида - самая крупная: одо 4700 особей. Вместе с хвостом длина этого хищника может доходить до 3 метров, а вес -180-260 кг.

Наталья Мыслейко:

Саймона корямт один раз в день. Утром. Ему дают 8,5 кг. Мяса на кости. Иногда в рацион два-три раза в неделю включается мясо птицы и кроликов. К ним добавляется яйца и обязательно молоко.

Белые бенгальские тигры, как небольшая популяция, была введена для украшения садов и зоопарков где то в середине 70 – х годов. Необычному цвету этих животных есть и научное объяснение. Редкий окрас у тигров образуется благодаря недостатку меланина- фермента, который у кошек отвечает за цвет шкуры. Есть и ёще одна особенность – завораживающие голубые глаза.

Наталья Мыслейко:

Существует мнение, что белые бенгальские тигры не выживают в природе. Нет, они есть! Но это встречается крайне редко.

Сейчас в зоопарках мира содержится около 130 белых тигров. Несмотря на то, что белокурые хищники предпочитают находиться в одиночестве, их жизнь нельзя назвать скучной и однообразной.

Наталья Мыслейко:

Тигрицы очень любят поиграть с водой: забираюстя в емкость, шлепают лапами… Очень любят играться с игрушками, которые у них есть внутри. Мы вешаем для них большие колеса, даем им мячики, пластиковые бутылки. И они развлекаются.

Индейцы свято верили, что человеку, который увидит белого тигра, будут дарованы просветление и счастье. И это далеко не единственная причина, по которой стоит полюбоваться на голубоглазого хищника.