Более 17 млн на YouTube: собака, увидев хозяйку, упала в обморок от счастья

Новости Словении. Этот видеоролик опубликовали на YouTube 24 июля, а его уже посмотрели более 17 миллионов раз!

Как сообщает подпись к видео, собака по кличке Кейси не видела одного из членов семьи в течение двух лет.

Она громко приветствует хозяйку, бросается к ней на колени. Потом внезапно падает на спину и несколько секунд не может встать.

Хозяева решили показать Кейси ветеринару.

После тщательного обследования врач пояснил: собака абсолютно здорова.

Напомним, неделю назад еще одна собака в прямом смысле стала звездой Интернета. Хозяева Чарли опубликовали видео в апреле этого года. Но его актуальность ничуть не утрачена и сегодня. Собака отнимает у маленькой девочки игрушку и, похоже, она счастлива. Но не тут то было: ребенок начинает плакать. Чарли, как может, пытаемся утешить малютку: и вместо одной игрушки, приносит несколько! Видео смотрите здесь.