«Общение с этими милашками рассеет городскую суету и стресс». Почему стоит побывать в питомнике сибирских хаски?

В ритме каникул. Если для взрослых с приходом лета по большому счету ничего не изменилось, то вот для детворы началась совсем другая жизнь. Надоели карусели и детские площадки? Мы подскажем, куда отправиться за новыми впечатлениями. Пару километров от столицы и вот оно – настоящее собачье царство. Биологический заказник «Глебковка» – питомник сибирских хаски. Ну чем не Лапландия? Почему стоит побывать в питомнике сибирских хаски, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Винтерштейн, хозяйка питомника хаски:

Дай, лапку. Молодец! Ему 13 лет, по-человечески это больше, чем 90. Сейчас жарко, он бесконечный производитель шерсти, у него кожи не найти. Лаки никогда в жизни не пропустил ни одного соперника, ни одной юбки.

Если бы минчанке Наталье Винтерштейн сказали, что она сменит столичную прописку на сельские просторы, откроет усадьбу и станет мамой для этого милого семейства северных питомцев, ни за что не поверила бы. Но 13 лет назад муж круто изменил ее жизнь, подарив ей экзотический пушистый комочек, потом еще один, и еще. Теперь Наталья делится счастьем с другими и принимает гостей каждый день. Наталья Винтерштейн:

Любавушка у нас любвеобильная, моделька, вообще любит, когда ее жалеют.

Макс все время со мной болтает.

И хоть характер у всех разношерстный, порода одна и повадки тоже. Законы стаи никто не отменял. Старшие воспитывают младших и ставят на место провинившихся. Хаски славятся не только своим IQ, но еще они отличные няньки и обожают младенцев. Но вот охранники из них никудышные. У этих собак напрочь отсутствует агрессия. Они любят, когда к ним приходят в гости, а лапы так и тянутся кого-то обнять. Наталья Винтерштейн:

Исторически все хаски произошли от волков. Волки, чукотская ездовая. Плюс чукотская ездовая как обычная собака произошла от волка. Такой волк в квадрате. Волчий окрас, поведение, в некоторых особях очень проявляются. Многим хасям мы просто спасли жизнь, потому что приезжают к нам люди знакомиться с собаками, понимают, что с ними делать, и не покупают себе бездумно щенка, который потом в квартире наводит бардак, и они его выбрасывают.

На старте 20 км – полет нормальный! Дог-трекинг на лесных тропинках наверняка войдет красной строчкой в сочинения школьников. Рюкзак эмоций гарантирован. Для взрослых – доготерапия. Общение с этими милашками рассеет городскую суету и стресс, нормализует сон и зарядит энергией. И даже аллергики не остаются в стороне.

Наталья Винтерштейн:

Взрослые везут детей и здесь сами становятся, как дети. У нас много примеров, где появились семьи, детки после покупки щенка, после посещения, когда у нас делали предложение и регистрировали брак впоследствии. Анастасия Макеева, корреспондент:

Они не устают от постоянных гостей? Наталья Винтерштейн:

Немножко устают, люди обижаются, что мы мало принимаем гостей, 4 часа в день, не больше.

Анастасия Макеева:

Я часто видела в интернете, как хаски любят петь с хозяевами. Ваши умеют петь? Наталья Винтерштейн:

Умеют. Но злоупотреблять щенячьими нежностями Наталья не разрешает. Для развлечений в XXI веке есть внедорожники. Наталья Винтерштейн:

Я сама жалею своих собак. Там, где на севере пользовались собаками, чтобы ездить, собака была расходником, это была не породная собака, которую водили на выставки, любили и лежали с ней на диванчике, это рабочая лошадка, которая гибла, и это было нормально. Если люди будут бездумно катать, стоять на нартах и ничего не делать, собака надрывается и погибает, мы предлагаем покатать хасей, даем нарты – катайте хасей.

Бэнд хасей разбавляют джек-рассел-терьеры и брюссельский гриффон Жужа. Первые – знатные охотники на крыс, вторые – словно игрушечный привет из детства. Наталья Винтерштейн:

Они по описанию породы – домашняя обезьянка. Они очень умные, как пишут, но как муж говорит: «Не вижу».

Донечка при виде большого быка или барана нападает первая, она не боится.

Живут дружно. Облаять друг друга могут только за дамское сердце. В жару есть дачный вариант в прохладе леса и уютные вольеры на постоянке. Но на этом экзотика не заканчивается. После фотосета с «белыми клыками» можно оказаться в сказке про Маленького принца и подсластить душу лисам.

Наталья Винтерштейн:

У нас даже внучек маленький, годик ему, заходит и кормит. Их главное знать, как кормить. Они не любят из пальчиков, потому что могут пальчики ударить зубками ненамеренно, чтобы не испугать. Они вас сами боятся. Лиска у нас совсем трусиха. Лисы – это диковинка такая. Нужно понимать, что они на фабриках живут до семи месяцев, дальше из них делают шкурку – все, а он же тоже, как кот, он тоже хочет жить. И смысл разводить их – чтобы убить? Нет такой необходимости.

В планах Натальи сделать в хаски-парке гостиницу, чтобы каждый за выходные мог перезагрузиться и найти себе пушистого друга. А еще угощать фермерскими деликатесами со своего огорода. А что еще нужно, когда тебя понимают 13 пар очаровательных глаз.