В Минском зоопарке у камерунских коз появились детёныши. Посмотрите, какие они милые

Новости Беларуси. Пополнение в Минском зоопарке – у камерунских коз появились малыши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пополнение в Минском зоопарке – у камерунских коз появились малыши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Детеныши очень ласковые и игривые, сразу бросаются в глаза своей необычной расцветкой. Быстро растут и уже радуют посетителей на контактной площадке. Кстати, кормить потомство рекомендуется не только травой, но и зерном, овощами и фруктами. В летний сезон – всевозможной зеленью, включая ветки, листья и сухостой.
Кроме козочек, недавно в столичном зоопарке на свет появилась малышка муфлона. И хотя она еще совсем маленькая, уже активно изучает окружающий мир, причем делает это бойко, резво и весело.