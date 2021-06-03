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В Минском зоопарке у камерунских коз появились детёныши. Посмотрите, какие они милые

03 июня 2021 21:01
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Новости Беларуси. Пополнение в Минском зоопарке – у камерунских коз появились малыши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке у камерунских коз появились детёныши. Посмотрите, какие они милые-1

Детеныши очень ласковые и игривые, сразу бросаются в глаза своей необычной расцветкой. Быстро растут и уже радуют посетителей на контактной площадке. Кстати, кормить потомство рекомендуется не только травой, но и зерном, овощами и фруктами. В летний сезон – всевозможной зеленью, включая ветки, листья и сухостой.

В Минском зоопарке у камерунских коз появились детёныши. Посмотрите, какие они милые-4

Кроме козочек, недавно в столичном зоопарке на свет появилась малышка муфлона. И хотя она еще совсем маленькая, уже активно изучает окружающий мир, причем делает это бойко, резво и весело.

# Зоопарк # Животные # Фотофакт

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