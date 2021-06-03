«Она своей энергетикой лечит». Чем уникальна порода кошек рэгдолл

Кошачью породу рэгдолл или в переводе с английского «тряпичная кукла», часто сравнивают с собаками. Название получили за свое состояние: кошка так расслабляется на руках, что висит как тряпка. Голубые глаза, милая мордочка, шелковистая шерсть, ласковый и спокойный характер. Неудивительно, что они становятся все более популярными у белорусов.

Татьяна Прохожая, хозяйка котов породы рэгдолл:

Порода уникальна тем, что она очень добра, она общительна и в мире ее называют «dogs cat». Она ведет себя, как собачка, поскольку я как собачник, то для меня это было очень актуально, она была рядышком. И это первая наша кошка.

С хозяином они ведут себя как собачки, они по пятам, они все время урчат, мурчат, перебирают лапками. Это не та кошка, которая гуляет сама по себе. Она всегда очень контактная и любит находиться с хозяином. Боевые инстинкты им чужды, такие кошки обладают мягким нравом. «Пушистая тень» будет ходить за вами повсюду, показывая свою преданность. Это и привлекло нашу героиню. Будучи абсолютной собачницей и, увидев однажды котенка, Татьяна поняла, что «вот оно, мое животное». И не прогадала.

Татьяна Прохожая:

Когда мы ее принесли домой, она создала в квартире какую-то атмосферу добра, дружелюбия, умиротворения, хочется домой скорее возвращаться, душевное тепло было. Настоящие кошатники и просто обыватели замечали, что кошки могут приходить на руки, чувствуя вашу боль во время болезни. Такое лечение принято называть «фелинотерапией», ведь коты могут обладать целебными свойствами. А могут ли они перенять боль хозяина на себя? Татьяна Прохожая:

Теперь, имея кошек, однозначно, да! Я замечаю, что если у мужа болят ноги, она придет, ляжет на ноги, именно на то место, где болит, она действительно своей энергетикой лечит. Учитывая, что это «мурчательная» порода, они мурчат просто сутками. Создавая определенную вибрацию, которая благотворно влияет на состояние здоровья.

Мурчание подобно ультразвуку, который оказывает лечебный эффект на здоровье. Люди, страдающие тревожными состояниями и бессонницей, могут избавиться от этого лишь погладив кота. Правда это важно делать со своим питомцем, ведь у вас есть особая энергетическая связь. И порода здесь не имеет значения. Но своеобразие рэгдоллов в их постоянной вибрации и мурчании.

Татьяна Прохожая:

Они отличаются тем, что они миролюбивые со всеми домашними животными. Они никогда не выпускают когти. Это уникальная порода для семей с детьми, потому что они никогда не укусят, она отойдет в сторону, но она никогда не принесет никакого вреда. Они не катаются на шторах, не лазят по столам.