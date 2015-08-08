Обезьяна, оседлавшая собаку, умилила пользователей соцсетей

Обезьяна и пес стали новыми звездами Интернета. Пользователей покорило видео, на котором изображено, как маленькая обезьянка катается на спине собаки. «Вот оно, свидетельство дружбы между животными», – подобными комментариями полнятся социальные сети.



О том, что между животными может существовать крепкая дружба, как и между людьми, знают многие. Крайне удивляет, когда это не совсем обычная дружба.

Большинство кошек и собак с трудом уживаются вместе, но эта парочка просто неразлучные друзья. Четырехмесячный гепард Кейси и двухмесячный лабрадор Мтани из зоопарка США легко нашли общий язык между собой. Познакомиться с ними можно здесь.