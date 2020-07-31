Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса

Новости Великобритании. Новые имена в Книге рекордов Гиннесса: две британки на двухместном велосипеде совершили кругосветное путешествие за 263 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Новые имена в Книге рекордов Гиннесса: две британки на двухместном велосипеде совершили кругосветное путешествие за 263 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их долгий путь начался в июне 2019 года в Оксфорде и завершился в марте 2020-го в Лондоне. Они проехали через 25 разных стран на пяти континентах, ежедневно преодолевая в среднем 110 километров.
За время путешествия женщины столкнулись с различными трудностями, в том числе лесными пожарами в Австралии.
Британки побили не только женский рекорд, но и мужской, объехав мир быстрее своих предшественников на более чем две недели. Их достижение включили в издание Книги рекордов Гиннесса 2021 года.