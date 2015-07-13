Заводчики мейн-кунов Светлана Чечко и Евгения Борушко об особенностях данной породы кошек

Эта кошка обладает какими-то особыми чертами по отношению к другим?

Светлана Чечко, заводчик мейн-кунов:

Они очень интеллигентные. Это царственная порода. Очень добродушные при этом. Хотя по взгляду могут показаться либо надменными, либо очень серьёзными.

Откуда появились мейн-куны. В прессе говорят, что их даже с енотами сравнивают. Это правда?

Светлана Чечко, заводчик мейн-кунов:

Не совсем. Это легенда. Данное поколение невозможно получить с точки зрения разных видов. Енот и мейн-кун принадлежат к разным видам. Мейн-кун получил своё название за свой окрас. Вначале появились мейн-куны, которые имели окрас, схожий с енотами. Если рассматривать хвост мейн-куна, то он полосаты как у енота. Но за то, что они такие широкотелые коты их сравнивают с енотами.

Говорят, мейн-куны - это «кошачьи собаки». Можно пояснить, в чем такая связь? Что значит «кошка-собака».

Светлана Чечко, заводчик мейн-кунов:

Коты породы мейн-кун ориентированы в первую очередь на человека. Они обожают людей. Они обожают играть с детьми. Они легко адаптируются к любым животным. Настолько проявляют дружелюбие, что принимают абсолютно всех. У них душа «на распашку».

Одна из особенностей - отсутствие агрессии к людям и к животным.

Есть особенности в воспитании этой породы?

Светлана Чечко, заводчик мейн-кунов:

Воспитание у нас идет голосом. Они очень сильно реагируют на интонации голоса. Если ты говоришь «нельзя», он понимает, что этого делать не нужно, разворачивается и уходит. При этом они умеют возмущаться. Они могут повернуться к хозяину и сказать «мяу» в ответ на ругань. Удар лапой, шипение или рычание.