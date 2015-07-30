Самая маленькая лошадка. Единственный в Беларуси представитель лошадиной породы мини-аппалузи

Предок всех скакунов - первобытная лошадь обитала на земле 50 млн. лет тому назад. В воображении сразу же рисуют этакого исторического гиганта. А вот и нет! Ее рост был - не более полуметра в холке. Во время эволюции такие лошадки заметно прибавили в росте. Но не все.

В былые времена, когда жеребёнок обычной кобылы вдруг не вырастал до обычных размеров, такая зверюшка становилась диковинкой.

Маленьких лошадок дарили жёнам египетского фараона и заводили для придворных забав средневековые короли.

В конце 20 века к их разведению подошли научно. Результат - несколько полноценных пород. Одна из них - мини-аппалуза. Ныне популярна в Америке, Германии, Голландии. На просторах СНГ такие лошади - редкость. А в Беларуси - всего одна.

Джессика, как и все маленькие лошадки, обладает очень покладистым характером и легко поддаётся дрессуре. Несмотря на свой маленький рост она себя чувствует полноправным жителем конюшни и не испытывает никакого страха перед большими лошадьми. А ещё она просто обожает детей.

Рост Джессики - всего 86 см. в холке. Она меньше крупной породы собак. Ещё она имеет необычный для её породы окрас - рыжий.

Мини-аппалузи обычно пятнистые. И хотя у таких лошадок черты характера как у верховой лошади, покататься на ней вряд ли получится. Слишком маленький рост позволит возить лишь миниатюрную тележку.