Пенсионер из Токио завел гигантскую черепаху и выгуливает ее на улице

Новости Китая. 62-летний Хисао Митани, владелец похоронного бюро, говорит, что водит своего питомца Бон-чаго на ежедневные прогулки в течение нескольких лет. Гигантская черепаха уже стала настоящей достопримечательностью в Токио. Жители и гости города наблюдают за безмятежной прогулкой пресмыкающегося в сопровождении своего хозяина.

Собственно, именно столько лет назад он появился в семье Митани Хисао. С тех пор они неразлучны.

Бон-чагу очень дружелюбен и даже позволяет себя гладить. Правда, гораздо охотнее, если при этом ему предлагают что-нибудь вкусненькое: яблоки, морковь или капусту, к примеру.