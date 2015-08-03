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Пенсионер из Токио завел гигантскую черепаху и выгуливает ее на улице

03 августа 2015 14:26
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Новости Китая. 62-летний Хисао Митани, владелец похоронного бюро, говорит, что водит своего питомца Бон-чаго на ежедневные прогулки в течение нескольких лет. Гигантская черепаха уже стала настоящей достопримечательностью в Токио. Жители и гости города наблюдают за безмятежной прогулкой пресмыкающегося в сопровождении своего хозяина.

Бон-чагу (так зовут черепаху) 19 лет.

Пенсионер из Токио завел гигантскую черепаху и выгуливает ее на улице-1

Собственно, именно столько лет назад он появился в семье Митани Хисао. С тех пор они неразлучны.

Бон-чагу очень дружелюбен и даже позволяет себя гладить. Правда, гораздо охотнее, если при этом ему предлагают что-нибудь вкусненькое: яблоки, морковь или капусту, к примеру.

Черепаха весит около 70 килограммов.

Пенсионер из Токио завел гигантскую черепаху и выгуливает ее на улице-4

Хисао Митани говорит, что иметь такого друга как Бон – невероятное счастье. Поскольку у Хисао и его супруги нет детей, всю любовь и ласку они отдают своему питомцу. Впрочем, они наряжают Бон-чага в различные костюмчики и шутят, что он может претендовать на звание самой стильной черепахи в мире.

Мужчина и его супруга очень переживают, что Бон-чан переживёт их, и о нём некому будет заботиться. Поэтому они уже начали подыскивать для питомца будущего хозяина среди соседей.

Больше историй из жизни братьев наших меньших здесь.

# Фотофакт # Животные # Необычное # Хисао Митани

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