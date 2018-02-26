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На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ

26 февраля 2018 09:21
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Цирк любят все. И взрослые и дети. На арене происходят чудеса перевоплощений, магия и фокусы.

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -1

Цирк – это особый мир, в котором уже более полувека трудится Борис Лазаров со всей своей семьей. 

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -4

Борис Лазаров, заслуженный артист Северной Осетии, руководитель номера «Белорусские наездники»:
В цирк я пришел в 59 году, с 59 года я работаю в цирке. Раньше у нас был «Союзгосцирк», это когда при Советском Союзе все цирки относились к Москве. А теперь уже каждая Республика по-своему, и я вот здесь работаю с 97 года, работаю в Белорусском государственном цирке. 

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -7

Артист дрессирует лошадей, верблюдов и лам. Откровенно признается, что любимчиков нет. Для него все абсолютно одинаковы. Номера «Белорусские наездники» и «Экзотика» под руководством артиста уже объездили полмира.

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -10

Борис Лазаров:
Только недавно приехали мы, были в Венгрии на гастролях. Потом работали уже здесь на Новый год и сейчас на следующей программе опять будем участвовать.

Вне зависимости от выступлений, каждый день на манеже проходят тренировки. Породистые скакуны безукоризненно исполняют сложнейшие трюки вместе с артистами. У каждой лошади свой нрав и к каждой свой подход.

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -13

Борис Лазаров:
Их, например, на конзаводе, когда мы их покупали, у них были клички другие, а здесь мы даем им клички, как он себя ведет. Есть Малыш, есть Тимптоник – это серый старый, Орлик, Олигарх, Талант.

В Белгосцирке живут не только лошади, но и верблюды.

Борис Лазаров:
Первый верблюд – это Минск, он родился здесь в Минске. Мы назвали Минском. Вообще-то все трое родились здесь. Здесь были румынские артисты на гастролях, оставили их здесь, подарили. Выросли здесь.  С детства я с ними занимаюсь уже четыре года. 

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -16

Верблюдов кормят два раза в день и в обед сеном. В рационе у животных свёкла, капуста и морковь. На завтрак, будто истинные англичане, они предпочитают овсянку. В просторных стойлах они едят и отдыхают после выступлений. Завидев нас, требуют лакомств. Тут же рядом живут любопытные ламы. Кто-кто, а вот они любители позировать перед камерой. Сразу видно – артисты. 

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -19

Борис Лазаров:
Для меня это повседневная обыкновенная работа, но любимая моя работа.

На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ -22

Стоит немалых трудов объединить в одном номере животных разных континентов и создать динамичное зрелище. Ламы грациозно перепрыгивают через верблюдов, а наездницы демонстрируют сложнейшие акробатические трюки.

# Фотофакт # Животные # Человек и животные # Цирк # Борис Лазаров

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