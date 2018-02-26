На завтрак верблюды предпочитают овсянку. Закулисье «Белгосцирка» – в большом репортаже СТВ

Цирк любят все. И взрослые и дети. На арене происходят чудеса перевоплощений, магия и фокусы.

Цирк – это особый мир, в котором уже более полувека трудится Борис Лазаров со всей своей семьей.

Борис Лазаров, заслуженный артист Северной Осетии, руководитель номера «Белорусские наездники»:

В цирк я пришел в 59 году, с 59 года я работаю в цирке. Раньше у нас был «Союзгосцирк», это когда при Советском Союзе все цирки относились к Москве. А теперь уже каждая Республика по-своему, и я вот здесь работаю с 97 года, работаю в Белорусском государственном цирке.

Артист дрессирует лошадей, верблюдов и лам. Откровенно признается, что любимчиков нет. Для него все абсолютно одинаковы. Номера «Белорусские наездники» и «Экзотика» под руководством артиста уже объездили полмира.

Борис Лазаров:

Только недавно приехали мы, были в Венгрии на гастролях. Потом работали уже здесь на Новый год и сейчас на следующей программе опять будем участвовать. Вне зависимости от выступлений, каждый день на манеже проходят тренировки. Породистые скакуны безукоризненно исполняют сложнейшие трюки вместе с артистами. У каждой лошади свой нрав и к каждой свой подход.

Борис Лазаров:

Их, например, на конзаводе, когда мы их покупали, у них были клички другие, а здесь мы даем им клички, как он себя ведет. Есть Малыш, есть Тимптоник – это серый старый, Орлик, Олигарх, Талант. В Белгосцирке живут не только лошади, но и верблюды. Борис Лазаров:

Первый верблюд – это Минск, он родился здесь в Минске. Мы назвали Минском. Вообще-то все трое родились здесь. Здесь были румынские артисты на гастролях, оставили их здесь, подарили. Выросли здесь. С детства я с ними занимаюсь уже четыре года.

Верблюдов кормят два раза в день и в обед сеном. В рационе у животных свёкла, капуста и морковь. На завтрак, будто истинные англичане, они предпочитают овсянку. В просторных стойлах они едят и отдыхают после выступлений. Завидев нас, требуют лакомств. Тут же рядом живут любопытные ламы. Кто-кто, а вот они любители позировать перед камерой. Сразу видно – артисты.

Борис Лазаров:

Для меня это повседневная обыкновенная работа, но любимая моя работа.