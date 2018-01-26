Прямой эфир

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ

26 января 2018 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Угодить, подчеркнуть красоту и индивидуальность самых привередливых клиентов – животных – настоящее искусство! Им владеют первоклассные специалисты – грумеры!

Расческа, ножницы, фен – в работе только профессиональный инструмент. Парикмахер для животных, он же грумер, пока не числится в официальном перечне специальностей, но желающих овладеть этим «ремеслом» становится все больше. Продемонстрировать свое мастерство «феи ножниц» смогли недавно на первом республиканском чемпионате по грумингу.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -1

Виктория Клыга, организатор Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных (грумеров) «Санта Грум-2018»:
Определенные виды, породы собак они требуют ухода. Без специального ухода, если хозяин сам не в состоянии ухаживать за собакой, оно может привести к плачевным состояниям. Это и сбивается шерсть, и приводит к последствиям, связанных с болезнями животных.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -4

Около сорока конкурсантов со всей Беларуси и стран-соседок получили отличную возможность перенять опыт коллег и пообщаться с единомышленниками.

Елена Гордовская, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Польша):
Я приехала из Польши на этот конкурс. Выступаю в категории третий открытый класс.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -7

Гомельчанка Галина на конкурсе дебютировала и сразу успешно – 1 место в категории «породный груминг».

Сегодня даже обычного беспородистого дворнягу можно превратить в грациозного пса или элегантную китти. Животное  аккуратно расчешут, удалят свалявшуюся шерсть, постригут, обработают когти, почистят ушки и глазки. В умелых руках пушистый клиент не только усовершенствует свой стиль, но и порелаксирует.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -10

Ирина, в чем особенность работы с такими необычными клиентами?

Ирина Подгорная, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Украина):
Самое главное то, что надо найти контакт с ними, можно сказать, уговорить их, чтобы дал разрешить себя подстричь.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -13

А сколько нужно обучаться этому искусству и все ли могут овладеть им?

Ирина Подгорная:
Я считаю, что все, у кого есть желание, могут научиться стричь собак, кошек и лошадей. Базовый курс – это обычно неделя-две, а дальше мастерство оттачиваешь всю жизнь.

В мире моды, как и в мире животных, существуют свои законы. Умение «покорить собачье сердце» – это один из важнейших критериев при оценке мастерства грумера.  

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -16

Роман Фомин, эксперт Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных (грумеров) «Санта Грум-2018», один из ведущих грумеров России:
Как владелец собаки я воспринимаю каждого участника, как будто я собственный владелец. Смотрю на это, хочу ли я вернуться к этому грумеру, получилось ли создать милый образ и насколько это ровно и симметрично.

Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ -19

Выглядеть «с иголочки» для четвероногих стиляг сегодня уже не в новинку. Как отмечают эксперты, ухоженный питомец – здоровый питомец!

# Домашние животные # Фотофакт # Животные # Домашние животные # Мария Кронда # Виктория Клыга # Елена Гордовская # Ирина Подгорная # Роман Фомин

Другие новости рубрики

Все новости
Лебеди не замерзают зимой, не нуждаются в еде: особенности зимовки крупной птицы в Беларуси
26 января 2018 08:32

Лебеди не замерзают зимой, не нуждаются в еде: особенности зимовки крупной птицы в Беларуси

Это золотистый шакал. Новый вид млекопитающих официально зафиксирован в Беларуси
10 января 2018 15:54

Это золотистый шакал. Новый вид млекопитающих официально зафиксирован в Беларуси

Дачные опасности для питомцев: как провести лето без забот?
07 июня 2017 10:40

Дачные опасности для питомцев: как провести лето без забот?