Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ
Угодить, подчеркнуть красоту и индивидуальность самых привередливых клиентов – животных – настоящее искусство! Им владеют первоклассные специалисты – грумеры!
Расческа, ножницы, фен – в работе только профессиональный инструмент. Парикмахер для животных, он же грумер, пока не числится в официальном перечне специальностей, но желающих овладеть этим «ремеслом» становится все больше. Продемонстрировать свое мастерство «феи ножниц» смогли недавно на первом республиканском чемпионате по грумингу.
Виктория Клыга, организатор Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных (грумеров) «Санта Грум-2018»:
Определенные виды, породы собак они требуют ухода. Без специального ухода, если хозяин сам не в состоянии ухаживать за собакой, оно может привести к плачевным состояниям. Это и сбивается шерсть, и приводит к последствиям, связанных с болезнями животных.
Около сорока конкурсантов со всей Беларуси и стран-соседок получили отличную возможность перенять опыт коллег и пообщаться с единомышленниками.
Елена Гордовская, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Польша):
Я приехала из Польши на этот конкурс. Выступаю в категории третий открытый класс.
Гомельчанка Галина на конкурсе дебютировала и сразу успешно – 1 место в категории «породный груминг».
Сегодня даже обычного беспородистого дворнягу можно превратить в грациозного пса или элегантную китти. Животное аккуратно расчешут, удалят свалявшуюся шерсть, постригут, обработают когти, почистят ушки и глазки. В умелых руках пушистый клиент не только усовершенствует свой стиль, но и порелаксирует.
Ирина, в чем особенность работы с такими необычными клиентами?
Ирина Подгорная, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Украина):
Самое главное то, что надо найти контакт с ними, можно сказать, уговорить их, чтобы дал разрешить себя подстричь.
А сколько нужно обучаться этому искусству и все ли могут овладеть им?
Ирина Подгорная:
Я считаю, что все, у кого есть желание, могут научиться стричь собак, кошек и лошадей. Базовый курс – это обычно неделя-две, а дальше мастерство оттачиваешь всю жизнь.
В мире моды, как и в мире животных, существуют свои законы. Умение «покорить собачье сердце» – это один из важнейших критериев при оценке мастерства грумера.
Роман Фомин, эксперт Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных (грумеров) «Санта Грум-2018», один из ведущих грумеров России:
Как владелец собаки я воспринимаю каждого участника, как будто я собственный владелец. Смотрю на это, хочу ли я вернуться к этому грумеру, получилось ли создать милый образ и насколько это ровно и симметрично.
Выглядеть «с иголочки» для четвероногих стиляг сегодня уже не в новинку. Как отмечают эксперты, ухоженный питомец – здоровый питомец!