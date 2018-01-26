Впервые в Минске прошёл конкурс среди профессиональных парикмахеров и стилистов для животных. Репортаж СТВ

Расческа, ножницы, фен – в работе только профессиональный инструмент. Парикмахер для животных, он же грумер, пока не числится в официальном перечне специальностей, но желающих овладеть этим «ремеслом» становится все больше. Продемонстрировать свое мастерство «феи ножниц» смогли недавно на первом республиканском чемпионате по грумингу.

Виктория Клыга, организатор Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных (грумеров) «Санта Грум-2018»: Определенные виды, породы собак они требуют ухода. Без специального ухода, если хозяин сам не в состоянии ухаживать за собакой, оно может привести к плачевным состояниям. Это и сбивается шерсть, и приводит к последствиям, связанных с болезнями животных.

Елена Гордовская, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Польша): Я приехала из Польши на этот конкурс. Выступаю в категории третий открытый класс.

Около сорока конкурсантов со всей Беларуси и стран-соседок получили отличную возможность перенять опыт коллег и пообщаться с единомышленниками.

Сегодня даже обычного беспородистого дворнягу можно превратить в грациозного пса или элегантную китти. Животное аккуратно расчешут, удалят свалявшуюся шерсть, постригут, обработают когти, почистят ушки и глазки. В умелых руках пушистый клиент не только усовершенствует свой стиль, но и порелаксирует.

Ирина Подгорная, участник Республиканского конкурса профессиональных парикмахеров и стилистов для животных «Санта Грум-2018» (Украина): Самое главное то, что надо найти контакт с ними, можно сказать, уговорить их, чтобы дал разрешить себя подстричь.

А сколько нужно обучаться этому искусству и все ли могут овладеть им?

Ирина Подгорная:

Я считаю, что все, у кого есть желание, могут научиться стричь собак, кошек и лошадей. Базовый курс – это обычно неделя-две, а дальше мастерство оттачиваешь всю жизнь.

В мире моды, как и в мире животных, существуют свои законы. Умение «покорить собачье сердце» – это один из важнейших критериев при оценке мастерства грумера.